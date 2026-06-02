Concomercio advierte que empresarios del Centro no resistirán bloqueo

El cierre de calles del Centro Histórico ha impactado hasta 100 por ciento las ventas de cientos de establecimientos mercantiles del primer cuadro, por lo que no aguantarán que los bloqueos se extiendan durante más días, alertó el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (Concomercio).

Su presidente, Gerardo Cleto López, indicó en conferencia de prensa que los cierres de las calles del Centro Histórico han impactado muy duro entre los pequeños empresarios y urgió a reabrir de inmediato.

Ha impactado muy duro, más a partir del lunes, se sintió cómo el cerco que se impuso en el Centro Histórico llegó a impactar a estas calles, disminuyó el consumo, la afluencia de clientes. En el primer cuadro, adentro del cerco, las ventas se cayeron en 100 por ciento, alrededor de 15 mil establecimientos mercantiles tienen pérdidas de entre 90 y 100 por ciento de ayer y hoy. Y en toda la zona, en todo el perímetro se ha dejado sentir con caída en ventas de alrededor en un 60 por ciento”, expresó.

López Becerra indicó que los pequeños empresarios no aguantarán que se alargue el plantón de la CNTE hasta el 10 de junio, como ya se ha rumorado.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Ahorita estamos en la incertidumbre, totalmente en la incertidumbre, algunos comerciantes, algunos empresarios saben que el plantón no se va a levantar hasta el 10 de junio. No es posible, no podemos aguantar con un plantón hasta el 10 de junio. El plantón se tiene que levantar hoy, esa es la demanda y tienen que buscar diálogo, no tiene que ser por vía represiva ni violenta. No estamos hablando de una confrontación violenta con los maestros. Estamos hablando de un diálogo efectivo y activo en mesas de negociación”, dijo.

Lamentó que el sector de empresarial del Centro Histórico se encuentre en medio de un conflicto de terceros.

El comercio ahorita en el Centro Histórico está a la mitad, está entre la espada y la pared, entre el gobierno de la Ciudad de México, que no quiere soltar la plancha del Zócalo porque organizó el Fant Fest y los maestros que están aferrados a entrar a la plancha, porque parece que quieren estar en la primera línea del Fan Fest, no se vale. Y en medio la ciudadanía y en medio 170 mil trabajadores independientes que dependen de las empresas del comercio aquí en la zona del Centro Histórico. No se vale que por los derechos de unos estén afectados todos”, expresó.

Y lamentó que las autoridades locales y federales hayan permitido que el conflicto escalara.

“Le pedimos a las autoridades que actúen con prontitud en el diálogo. No es posible que los maestros hayan anunciado esto, desde hace dos meses, que no los hayan atendido. Los maestros lo venían diciendo, vamos a ir y vamos a plantarlos”, lamentó.