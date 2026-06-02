Alerta temprana funciona y está lista para el Mundial: Urzúa

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) es cien por ciento efectivo y está listo para evitar afectaciones por lluvias fuertes durante el Mundial, como las que se registraron la tarde noche del lunes en la zona poniente de la Ciudad de México, aseveró la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa.

Por la tormenta, acompañada de granizo, de la tarde noche del lunes, que dejó 10 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales casi 3.5 millones cayeron en Cuajimalpa, suman hasta el momento 45 viviendas inundadas y 16 vehículos con pérdidas.

Al dar a conocer el balance preliminar de daños, Urzúa Venegas enfatizó que lo que falló ayer lunes “fue la naturaleza” y no el sistema de alerta.

Ayer no falló nada, falló la naturaleza que nos dio 40 minutos de lluvia fuerte y que dejó 10 millones de metros cúbicos y que fue imposible evitarla”, afirmó.

A pesar de que a las 18:30 horas en zonas como Contadero y El Yaqui, en Cuajimalpa, ya registraban inundaciones de hasta un metro de altura, en algunos puntos también hubo granizada severa, la alerta púrpura por lluvias extremas se activó de las 20:50 a las 00:00 horas en el Sistema de Alerta Temprana, de la SGIRPC.

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No esperaban alerta púrpura

Sin embargo, la secretaria Urzúa Venegas aseveró que “se informó oportunamente”, para que las dependencias pudieran actuar y prevenir inundaciones y afectaciones.

Esto es así, la naturaleza, de repente nos sorprende y nosotros no pensábamos que íbamos a tener una alerta púrpura”, dijo.

Enfatizó que durante la tarde del lunes “pasamos de alerta amarilla a naranja, cuando ya vimos que íbamos a tener lluvias superiores a 70 milímetros cúbicos, emitimos la alerta púrpura”, con lo que se movilizaron los equipos del Operativo Tlaloque 2.0, que se mantienen activos esta temporada de lluvias en las zonas consideradas de alto riesgo de inundación.

Este mismo dispositivo dijo, se empleará durante la temporada de la Copa mundialista.

Y aseveró que tienen identificados los puntos susceptibles a inundaciones en torno al Estadio Ciudad de México, así como en avenidas y calles en el perímetro de la llamada Última Milla, donde “se dará especial atención, antes y durante las lluvias”, para evitar afectaciones durante la justa deportiva, dijo.

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Generalmente son las partes bajas de Periférico, que es por donde bajan las aguas broncas, muchas veces por Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Tlalpan y llegan a las partes bajas de Periférico y sus bajo puentes, ahí es donde se van a colocar los accesorios para poder anticiparnos a cualquier tipo de inundación”, explicó.

Pronósticos ante Mundial

Asimismo, se contará con pronósticos de prevención, cuatro días antes de cada uno de los cinco partidos que disputará la Selección Nacional en el Coloso de Santa Úrsula.

Los pronósticos los estamos sacando cada cuatro días, porque creemos que no podemos tan a largo plazo decir cuando va a llover o cuando no va a llover. Pero tenemos bastantes buenos meteorólogos que nos están diciendo que especialmente esta lluvia se va a dar en las tardes”, durante las cinco fechas de partidos.

“Tenemos 60 o 70 por ciento de probabilidades de lluvia por la tarde durante esas fechas, en la mañana tenemos entre 10 o 20 por ciento de posibilidades, pero eso lo vamos a ir viendo día por día. Pero de qué estamos preparados, estamos preparados”, afirmó.

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Además serán desplegados equipos hidráulicos y neumáticos, como bombas o equipos vactor, en los lugares en donde podría haber algún tipo de encharcamiento, previamente se realizarán labores de desasolve.

En entrevista posterior a la presentación del programa Festival Futbolero 2026, que ofrecerá más de mil actividades durante el Mundial, Urzúa Venegas precisó que por las lluvias del lunes, continúan los trabajos en las viviendas afectadas, así como en la carretera México-Toluca donde un deslave provocó el deslizamiento de más de 180 metros cúbicos de tierra.

Las familias afectadas recibirán apoyo para la recuperación de sus bienes dañados, principalmente electrodomésticos; en tanto, los dueños de los vehículos afectados activaron, sus seguros particulares, concluyó Myriam Urzúa.