Denunciarán ante Contraloría por pinta irregular de dispositivos de tránsito

Diputados e integrantes de Movimiento Ciudadano presentarán una denuncia ante la Secretaría General de la Contraloría contra el gobierno de la Ciudad de México, por haber pintado de morado dispositivos de control de tránsito, que por reglamento deben ser amarillos para garantizar la integridad de peatones y conductores.

Vamos a presentar esta denuncia y vamos a seguir muy de cerca el rumbo que tenga para saber ¿quién tomó la decisión de pintar? ¿En base a qué? ¿De dónde salió el presupuesto? ¿Quién tomó la decisión de regresar al color amarillo? ¿Por qué se tomó decisión de adjudicar directamente a una empresa y no hacer una licitación?”, dijo Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo "Pensando en México", del partido Movimiento Ciudadano.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el congreso local, Royfid Torres, expuso que la denuncia se interpondrá por “las malas decisiones del gobierno local que estamos atravesando, estamos sufriendo esas consecuencias todos los días en la ciudad”.

La denuncia la presentará el diputado Torres, la Comisión Operativa local de Movimiento Ciudadano así como diputados locales y federales.

La diputada federal de MC, Laura Ballesteros, quien fue subsecretaria de Movilidad en la Ciudad de México, recordó que el gobierno “tiene un acuerdo internacional para cumplir la señalización universal y esta señalización tiene que ser visible, darle certeza a la gente, tiene que salvar vidas. Todas las vidas en esta ciudad tienen el mismo valor y nadie puede ni debe morir por hechos viales”.

Y recordó que en la Ciudad de México se hizo el manual de dispositivos de control de tránsito, MDCT “me tocó ser subsecretaria de movilidad en aquella época y se hizo el reglamento que era para proteger al peatón”.

Detalló que el manual se elaboró para “homologar con estos colores amarillo, negro y blanco y dependiendo el dispositivo, se salvaban vidas, como ha sido comprobado. Hay sanciones también que establece el propio manual de dispositivos de control de tránsito y también el manual federal”.

En ese sentido, Ballesteros expuso que el gobierno federal “tiene mucho que decir al respecto, porque estamos a punto de tener un Mundial y por eso seguramente están pintando ahora en reversa de manchas forzadas y de amarillo los dispositivos de control de tránsito”.

Detalló que las sanciones por incumplir este manual “pueden ir desde multas en UMAS, hasta procedimientos penales contra quienes resulten responsables”.