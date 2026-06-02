Bloqueo en Zócalo impide reunión entre Sheinbaum y delegación española

El bloqueo en torno al Zócalo de la Ciudad de México y el Palacio Nacional impidió que pudiera llevarse a cabo la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el Vicepresidente Primero de España, Carlos Cuerpo.

El encuentro estaba previsto para las 12:00 horas en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y participarían también empresarios españoles.

Debido al cierre de calles con vallas de tres metros de altura y una presencia de cientos de policías en torno al Zócalo y Palacio Nacional, e incluso en varias calles a la redonda, no fue posible el arribo de la delegación española a la sede del Ejecutivo.

En primera instancia, la oficina de comunicación social de la Presidencia de la República anunció que el encuentro en el que estarían presentes los medios de comunicación se modificó para ser privado.

Ante la imposibilidad de que la delegación española pudiera llegar a Palacio Nacional, el encuentro en la sede del Ejecutivo se canceló y se optó por un encuentro remoto con la presidenta Sheinbaum vía la plataforma de Zoom.

La oficina de comunicación social de la Secretaría de Economía confirmó que se realizó el encuentro con carácter privado por lo que no se dio a conocer la videograbación del encuentro.

Pide Ronald Johnsona respetar asuntos internos

Ximena Mejía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, que debe respetar los asuntos internos del país, luego de la declaración que hizo el diplomático estadunidense a través de sus redes sociales respecto a que el combate a las organizaciones del narcotráfico debe unir a ambos gobiernos y no debe politizarse.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada sobre los dichos del representante de Estados Unidos en México, al respecto, la mandataria destacó que los embajadores mexicanos en otros países no se involucran en la política de los países que representan.

Ahora es muy importante también, lo digo respetuosamente, pues recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Nuestro embajador en Estados Unidos, en Francia, nuestra embajadora, en cualquier lugar del mundo, Australia, India, pues, no opinan sobre los asuntos políticos de los países, porque nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto", dijo.

La jefa del Ejecutivo defendió su discurso del domingo donde manifestó estar en contra del injerencismo de Washington. También sugirió a Ronald Johnson se mantenga en la relación bilateral en el marco del respeto de la soberanía mexicana.

Entonces hay que recordar también pues que es importante que el embajador pues se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos”, argumentó.

Enfatizó que la política con Estados Unidos es la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente “que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en nuestro territorio”.

El embajador Johnson reaccionó en sus redes sociales al discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución, donde acusó a Estados Unidos de influir en asuntos políticos de México. Al respecto, el diplomático estadunidense pidió dejar la confrontación política y concentrarse en el combate a los cárteles.