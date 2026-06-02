CNTE cierra ambos sentidos de Circuito Interior CDMX, 'ahorca' vialidad

Varios integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Ecuación CNTE cerraron ambos sentidos de Circuito Interior de la Ciudad de México CDMX, alrededor de las 12:15 de la tarde de este martes 2 de junio.

Los integrantes del magisterio no solo se encuentran en este punto, también mantienen su plantón en calles del Centro Histórico de la capital. También hay bloqueos sobre Paseo de la Reforma desde la altura del Circuito Interior y hasta la avenida Hidalgo.

Exigen que sus demandas sean atendidas, mientras otros acudieron a una mesa de diálogo con autoridades de la Segob, sin embargo, exigen diálogo directo con la presidenta de la República.

Alrededor de 800 integrantes de la CNTE acudieron a cerrar la importante vialidad. La mayoría de los integrantes son provenientes del estado de Oaxaca.

Se reportó que algunas de las estatuas alusivas al Mundial fueron derribadas por manifestantes presuntos integrantes de la Coordinadora, a la altura del Ángel de la Independencia, también les prendieron fuego.