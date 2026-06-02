Identifican a 5 presuntos responsables de destrozos en marcha de la CNTE

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) identificó los rostros de al menos cinco sujetos que habrían participado en los destrozos y agresiones registrados durante la marcha del pasado lunes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), movilización que dejó como saldo dos docentes lesionados, uno de ellos con la pérdida de un ojo.

Maestros de la CNTE Foto: Cuartoscuro

Fuentes ministeriales señalaron que elementos de la Policía de Investigación (PDI) trabajan en la identificación plena de los involucrados para determinar si se trató de personas infiltradas pertenecientes a algún grupo de choque o si forman parte de las secciones magisteriales que participaron en la protesta.

Estaban encapuchados

De acuerdo con información consultada, los cinco individuos participaron encapuchados durante distintos momentos de la movilización, aunque, a diferencia de otras protestas, no vestían completamente de negro, sino ropa de distintos colores, lo que ha complicado establecer si pertenecen al denominado “bloque negro” o al propio magisterio disidente.

Tras los hechos violentos, la Fiscalía capitalina abrió dos carpetas de investigación: la primera, CI-FICUH/UAT-CUH-2/UI-1 S/D/00775/06-2026, por daños a la propiedad; y la segunda, CI-FIGAM/UAT-GAM-3/UI-1 S/D/001139/06-2026, por el delito de lesiones dolosas en agravio del profesor Columbo González González, quien sufrió traumatismos faciales y torácicos.

Un informe ministerial refiere que durante la movilización —convocada para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la Reforma Educativa de 2019— sí se detectó la presencia de grupos encapuchados que presuntamente se coordinaron para ejecutar actos violentos.

Los ubicaron en otros puntos

El monitoreo de autoridades capitalinas indica que a las 12:01 horas estos sujetos fueron ubicados sobre la calle Iturbide y avenida Juárez. Posteriormente, se mezclaron entre el contingente magisterial sobre avenida Juárez y la calle Dolores.

El primer grupo de encapuchados avanzó por la calle Meave hasta Eje Central, donde continuaban integrados al contingente de maestros. Fue alrededor de las 13:58 horas cuando comenzaron las agresiones contra las vallas metálicas resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según el informe consultado, a las 14:01 horas volvieron a reagruparse, hecho registrado por la cámara de videovigilancia ID 2515.

La FGJ sostiene que los sujetos encapuchados iniciaron las agresiones, incluidas detonaciones de artefactos explosivos improvisados, situación que derivó en una respuesta de elementos policiacos desplegados en el operativo de acompañamiento.

Desde el inicio de la manifestación, la PDI realizó un monitoreo de las actividades mediante cámaras de videovigilancia de la ciudad y seguimiento en redes sociales para documentar el recorrido y posibles hechos delictivos.

## Daños y denuncias

Dentro de la carpeta de investigación por daños a la propiedad quedó asentada la denuncia de una de las víctimas, identificada como Víctor Noé J., quien reportó afectaciones valuadas en 38 mil 976 pesos. En el expediente también quedaron integrados registros visuales con los rostros de presuntos agresores.

Paralelamente, la Fiscalía investiga las lesiones sufridas por el profesor Columbo González González, integrante de la CNTE en Guerrero, quien fue trasladado por medios particulares al Hospital Primero de Octubre del ISSSTE tras presentar traumatismos en la región torácica y facial.

Este martes, dirigentes de la Coordinadora denunciaron que el maestro perdió un ojo a causa del impacto de una presunta bala de goma disparada durante la movilización.

La SSC informó que el profesor resultó lesionado cuando un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas instaladas en el cruce de las avenidas 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, además de lanzar cohetones contra el dispositivo de seguridad.

“El personal policial que da acompañamiento a la marcha solo porta equipo de protección corporal, casco, coderas, rodilleras, escudo y algunos uniformados portan extintores; esta Secretaría no utiliza ningún tipo de gas ni balas de goma”, recalcó la institución en un comunicado.