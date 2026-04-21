Matan a balazos a perrita en la colonia Gobernadores en Gómez Palacio

Una perra mestiza fue asesinada de forma artera por un solitario sujeto en un sector habitacional en Durango.

Los hechos se registraron la madrugada del domingo, en la colonia Gobernadores, en la calle Domingo Arrieta, cuando el hombre abrió fuego contra el animal.

Al escuchar los disparos, los vecinos salieron para saber de qué se trataba y solo alcanzaron a ver al animal.

Solicitaron el apoyo de las autoridades, quienes acudieron al sitio para entrevistarse con los vecinos, quienes informaron que no habían visto al hombre que atacó a balazos a la perrita.

Los uniformados recomendaron a la familia acudir a interponer la denuncia.

Marco jurídico de protección animal en México

En México, la protección de los animales se encuentra regulada a nivel estatal y municipal, con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en 2024, que reconoce el deber del Estado de garantizar el bienestar animal. En el caso de Durango, la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Durango, vigente con reformas publicadas en el Periódico Oficial del Estado hasta 2023, establece sanciones administrativas y penales por actos de crueldad.

Tipificación penal del maltrato animal en Durango

El Código Penal del Estado de Durango, en sus disposiciones vigentes al año 2025, contempla el delito de maltrato animal cuando se cause daño o muerte intencional a un animal doméstico. Las sanciones pueden incluir penas de prisión de entre 6 meses y hasta 4 años, así como multas económicas que superan las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad del acto.

Competencia institucional y actuación policial

La atención inicial de este tipo de hechos corresponde a corporaciones de seguridad pública municipal, quienes, conforme al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), deben canalizar los casos al Ministerio Público estatal. En Durango, la Fiscalía General del Estado (FGE) es la instancia responsable de integrar carpetas de investigación por delitos de maltrato animal, conforme a protocolos vigentes actualizados en 2022–2024.

Procedimiento de denuncia formal

El inicio de un proceso penal requiere la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) vigente en 2026. Este instrumento establece que cualquier ciudadano puede denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito, incluyendo el maltrato animal, aportando testimonios, evidencias o datos de prueba para la integración de la carpeta.

Estadísticas nacionales sobre maltrato animal

De acuerdo con datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y registros complementarios de organizaciones civiles, en México se estimó en 2024 que más del 70% de los perros se encuentran en condición de calle o vulnerabilidad, mientras que los casos de maltrato animal reportados han mostrado un incremento sostenido desde 2020, aunque no todos derivan en procesos judiciales formales.

Contexto urbano y normatividad municipal

Los municipios, incluyendo el de Durango capital, cuentan con reglamentos específicos de protección animal, como el Reglamento Municipal de Protección Animal, vigente con actualizaciones hasta 2023, que regula la tenencia responsable, prohíbe actos de crueldad y establece obligaciones para reportar incidentes a las autoridades locales.

Referentes institucionales y programas públicos

A nivel federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) participan en la protección de fauna, aunque su competencia se centra principalmente en vida silvestre. En el ámbito doméstico, los estados y municipios implementan programas locales; en Durango, existen campañas de bienestar animal documentadas en planes municipales de desarrollo 2022–2025.

Estado procedimental y seguimiento legal

Sin una denuncia formal presentada ante la autoridad competente, no se activa la persecución penal del delito conforme al marco vigente en 2026. La recomendación de los elementos policiales de acudir a interponer denuncia se alinea con el procedimiento legal establecido, ya que la apertura de una carpeta de investigación depende de este acto inicial para efectos de identificación del presunto responsable y eventual judicialización del caso.