¿Por qué se manifestaron taxistas en el AICM y a qué acuerdo llegaron?

Taxistas que prestan servicio en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez” realizaron bloqueos en ambas terminales aéreas como protesta por la supuesta falta de imparcialidad hacia quienes sí pagan los trámites de placas federales para poder ejercer su trabajo, frente a quienes ofrecen el servicio por aplicación e ingresan a la zona federal sin ser regulados.

Los taxistas comenzaron a movilizarse a las 10:30 de la mañana del miércoles 11 de marzo para solicitar a las autoridades aeroportuarias una mesa de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con el fin de abordar la situación de los taxis por aplicación.

Manifestación en el AICM. Ricardo Vitela

¿Por qué se manifestaron taxistas en el AICM?

Ignacio Rodríguez, secretario de Enlace Político del Movimiento Nacional Transportista, dijo: “Estamos ejerciendo nuestro derecho a la manifestación. Lamentablemente no nos quedó de otra por el fracaso del diálogo intermitente que se ha venido teniendo”.

Agregó que, aunque han sido atendidos por la Secretaría de Gobernación y por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los resultados han sido infructuosos.

Lo que estamos pidiendo nosotros es que, lamentablemente, en el AICM seguimos padeciendo la competencia desleal de aplicaciones que se están llevando más de 3 mil servicios al día, afectando gravemente el ingreso de esos transportistas que dependemos de esta actividad. Por eso, nuestra solicitud principal a las autoridades es que haya operativos de la Guardia Nacional dentro de la zona aeroportuaria”, explicó.

Manifestación en el AICM. Ricardo Vitela

La protesta inició con los bloqueos anunciados un día antes en ambas terminales aéreas, utilizando taxis para impedir el paso. En la Terminal 1 fue atravesada una grúa sobre la avenida Capitán Carlos León, frente a la puerta 7; ahí fueron desplegados varios elementos antimotines. En la Terminal 2 sí se registraron empujones entre taxistas y personal de la policía capitalina y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes detuvieron a cuatro personas por daños a unidades de la policía, mismas que más tarde fueron liberadas.

¿A qué acuerdo llegaron?

La reunión duró más de una hora y media en la zona de la Terminal 1. A la una de la tarde, representantes de 11 empresas que brindan servicio de taxi en las terminales T1 y T2 del AICM informaron que llegaron a un acuerdo y comentaron que, a partir del día 12 de este mes en curso, se iniciarán operativos con la Guardia Nacional y la Marina para detectar y retirar unidades que prestan servicio por aplicación dentro de la zona federal.

Manifestación en el AICM. Ricardo Vitela

Esta movilización causó complicaciones para los usuarios que arribaban a las dos terminales; sin embargo, las operaciones aéreas no presentaron demoras.

