Espectáculo Alicia en el País de las Maravillas rechaza afectaciones a las áreas verdes 

La empresa española Letsgo Company rechazó las acusaciones y señalamientos que se han difundido en algunos medios de comunicación y redes sociales en torno al espectáculo “Alicia en el País de las Maravillas” que se presenta en Ciudad de México.

A través de un comunicado, la productora afirmó que cuenta con más de 15 años de trayectoria en la creación y producción de espectáculos culturales en distintos países, entre ellos España, Francia, Estados Unidos, Brasil y México.

Detalló que sus proyectos se han desarrollado en espacios públicos, incluso en recintos catalogados como Bienes de Interés Cultural y con protección patrimonial, cumpliendo con la legislación y los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes.

Certificaciones medioambientales y legales

En el documento, Letsgo Company subrayó -además- que cuenta con todas las certificaciones medioambientales y legales requeridas por las instituciones públicas en los países donde desarrolla sus proyectos y señaló que sin dichas autorizaciones no sería posible la apertura ni operación de los espectáculos.

Sobre el impacto ambiental de sus producciones, la firma indicó que sus espectáculos lumínicos se diseñan bajo criterios de sostenibilidad y respeto al entorno. De acuerdo con el comunicado, en 2022 sus proyectos obtuvieron la certificación de Evento Sostenible alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, otorgada por la certificadora internacional Bureau Veritas.

Vecinos inconformes

En días recientes, habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo protestaron contra el espectáculo “Alicia en el país de las Maravillas” que se lleva a cabo en el parque Lira, al considerar que afecta uno de los espacios públicos más valiosos de la colonia Tacubaya.

*mvg*