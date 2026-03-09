Isaac del Toro termina dentro del Top 10 en Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026
Frenando el reloj e 12:44, Isaac del Toro logró hacerse de un sitio en el Top 10 dentro de la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026; Filippo Ganna triunfó
El italiano Filippo Ganna detuvo el reloj en 12:08 luego de los 11.5 kilómetros en la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026, misma en la que Isaac del Toro finalizó en el 10° sitio, 36 segundos por detrás del integrante del equipo Ineos Grenadiers.
Frenando el cronómetro en 12:44, Isaac del Toro se colocaba como el segundo sitio en la prueba de contrarreloj individual donde no aparecía dentro de los favoritos, ya que a pesar de que el recorrido se caracteriza por su facilidad, Filippo Ganna era el máximo aspirante a llevarse el primer puesto.
Conforme fue avanzando la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026, Isaac del Toro fue sucumbiendo ciertas posiciones, finalizando en el 10° sitio y poniendo la mira en la segunda de las siete Etapas que se recorrerán para definir al ganador.
Estas fueron las posiciones finales en la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026:
1. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) / 12:08
2. Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) / 12:30 (+0:22).
3. Maximilian Walscheid (Lidl-trek) / 12:34 (+0:26).
4. Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) / 12:34 (+0:26).
5. Jonathan Milan (Lidl-Trek) / 12:37 (+0:29).
6. Alan Hatherly (Team Jayco) / 12:38 (+0:30).
7. Primox Roglic (Red Bull Bora) / 12:39 (+0:31).
8. Ethan Hayter (Soudal Quick-step) / 12:40 (+0:32).
9. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) / 12:41 (+0:33).
10. Isaac del Toro (UAE Team) / 12:44 (+0:36).
¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro?
Será este mismo martes 10 de marzo cuando Isaac del Toro contienda en la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026, mismo que consta de 206 kilómetros y en el que aspira a superar a posición conseguida en la etapa inicial.
Con los Alpes Apuanos como máximos protagonistas en el horizonte, Isaac del Toro se presentará en un escenario con mayor dificultad, mismo en el que tendrá mayor facilidad de mostrar sus fortalezas y contender por los primeros lugares.
Estos son todos los detalles de la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026.
Día: martes 10 de marzo, 2026.
Horario: 03:55 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.
Lugar: Camaiore a San Gimignano.
Canal de TV: ESPN.
Alternativas por streaming: Multiplataforma de ClaroSports, IzziGo, Sky+ y Disney+.
BFG