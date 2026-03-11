Persecución en Circuito Interior; habían robado 750 mil pesos a hombre tras salir del banco

Dos hombres fueron detenidos tras una persecución en Circuito Interior, luego de que fueron reportados por despojar a un hombre de 750 mil pesos en efectivo que acababa de sacar del banco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de ambos sujetos y detalló que, todo ocurrió luego de que operadores del C2 Sur reportaron, por frecuencia de radio, un robo a cuentahabiente en el cruce de la calle Parroquia y la avenida Universidad, de la colonia Santa Cruz Atoyac.

Al llegar al lugar, un hombre reportó a los policías que minutos antes, retiró dinero en efectivo de una sucursal bancaria cuando se le acercaron dos sujetos, lo amagaron con una pistola y lo despojaron del efectivo, para después darse a la fuga bordo de una motocicleta de color negro con cubre tanque color blanco.

Persecución en Circuito Interior

Monitoristas del C2 Sur ubicaron en tiempo real a los prsuntos responsables del robo cuando circulaban sobre el Circuito Interior y la avenida Jacarandas, donde a través de un filtro realizado por los policías en campo, fueron interceptados sobre el Circuito Interior y la avenida Insurgentes.

Tras marcarles el alto, un sujeto que viajaba como copiloto descendió de la motocicleta y comenzó a correr, lo que originó una breve persecución que concluyó con su detención en el cruce de las calles Francisco Zarco y Martinelli, en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Aseguran dinero

Tras realizarle a los sujetos una revisión preventiva, les aseguraron los 750 mil pesos en efectivo y la motocicleta.

Los hombres de 22 años y 26 años de edad quien dijo ser de origen extranjero, fueron enterados de sus derechos de ley, y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.

Pablo Vázquez destaca detención

A través de sus redes sociales, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, destacó la detención de los presuntos delincuentes y reconoció la labor de los elementos de la corporación.

Reconozco la pronta actuación de las y los policías que participaron en estos hechos, por demostrar el compromiso y vocación de servicio con la ciudadanía”, dijo.

*mvg*