Muere hombre en Metro Camarones tras explosión de celular

Un hombre de unos 40 años perdió la vida dentro de la estación Camarones de la Línea 7 del Metro, en los primeros reportes se informó que la víctima cayó unos 30 metros, tras la explosión de la batería de su teléfono celular.

Algunos testigos narraron que el hombre descendía por las escaleras eléctricas mientras usaba su celular, cuando el equipo explotó y esto causó que se desorientara y cayera por cubo de las escaleras en esa estación, que es la más profunda de toda la red del Metro.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Metro acudieron a auxiliar al hombre y solicitaron los servicios de emergencia; sin embargo, cuando los paramédicos llegaron solo pudieron confirmar que ya no tenía signos vitales.

Al lugar llegaron los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para encargarse del levantamiento del cuerpo, así como iniciar la carpeta de investigación correspondiente, uno de los accesos del Metro fue cerrado para que las autoridades pudieran trabajar.

*DRR*