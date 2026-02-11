Con pelea campal, disputan propiedad de departamento en Azcapotzalco

En la alcaldía Azcapotzalco se registró conflicto entre dos bandos que reclaman la propiedad de un departamento, el cual está intestado, una persona acudió a reclamarlo y desalojar a los inquilinos, esto fue lo de desató la pelea campal en donde hubo golpes, personas embestidas por una camioneta y daños materiales.

En un video que difundió el periodista Carlos Jiménez, se observa cómo se originó la pelea en la colonia Prohogar, en el cruce de las calles 10 y 17.

Según los vecinos, las personas desalojadas llevaban varias décadas de vivir ahí, pero cuando el dueño falleció, la esposa comenzó un juicio para que la propiedad pasara a su nombre, pero los inquilinos reclamaron que nunca fueron notificados sobre el resultado del juicio y que tenían que dejar el departamento.

En el video se observa primero a cuatro personas que corren mientras son seguidas por varios individuos, entre ellos una mujer, en ese punto se desata el primer enfrentamiento y uno de ellos lanza una llanta, mientras que otro que estaba a bordo de una camioneta avanza en reversa y casi atropella a un hombre.

El sujeto logra esquivar a la camioneta, mientras ésta logra frenar para no chocar contra otro vehículo que pasaba por el lugar; sin embargo, avanza de nuevo y embiste a un sujeto que peleaba con uno de sus compañeros, el cual termina en el piso por el impacto.

Pese al golpe, logra reincorporarse de inmediato y comienza a agredir a la camioneta con ayuda de más personas, quienes avientan piedras a los cristales, el conductor de nuevo pone en marcha le vehículo para embestir a las personas que rodean a la unidad, en una maniobra empuja a uno de los sujetos, maniobra que repite en dos ocasiones más.

En la toma de otra cámara se observa cuando la camioneta, en los intentos que realizó para atropellar a las personas, choca contra un vehículo que estaba estacionado; a la par, dos hombres intercambian golpes a pocos metros.

Pese a la aparatoso de las imágenes y de los intentos por atropellar a varias personas, ninguna persona perdió la vida.

*DRR*