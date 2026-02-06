Se avecina Ley de Rentas Justas en CDMX

Con la entrega de los trabajos de rehabilitación en la Unidad Habitacional 8 de Agosto, en la alcaldía Benito Juárez, con el programa Otoch se han mejorado más de mil 880 unidades habitacionales de la Ciudad de México (CDMX), superando la meta planteada en agosto de incorporar a esta iniciativa mil 200 complejos de vivienda de interés social.

A la fecha, se han atendido mil 880 unidades habitacionales en toda la ciudad, y la meta para este 2026 es sumar otras dos mil intervenciones adicionales, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al entregar los trabajos en la UH 8 de Agosto, en la colonia del mismo nombre.

En enlace vía remota, se entregaron también este viernes los trabajos de otras dos unidades: Tokio 514, en Portales Norte, y Luis Spota 91, en San Simón Ticumac, para un total de 90 complejos habitacionales de interés social rehabilitados en Benito Juárez.

Incrementa presupuesto a unidades habitacionales

Unidades habitacionales en CDMX. Especial

Brugada subrayó que en los últimos dos años se incrementó de manera considerable el presupuesto destinado al mantenimiento de unidades habitacionales, pasando de 250 millones de pesos en 2024 a 600 millones en 2025, y para este año se duplicó el presupuesto para destinar mil 200 millones de pesos.

Estos recursos se utilizan para acciones como pintura general, instalación de luminarias, rehabilitación de escaleras, balizamiento y murales comunitarios, además de trabajos de mantenimiento mayor y menor.

En la jornada de este viernes también se entregaron detectores de fugas de gas, dispositivos que serán instalados en las viviendas como medida preventiva ante el alto número de incidentes relacionados con este tipo de accidentes.

Ahora se están entregando estos aditamentos para evitar tragedias por fugas de gas (…) hay un equipo para ayudarles e instalarlo”, explicó la jefa de Gobierno.

Recordó que en la ciudad se registran más de 4 mil incidentes al año vinculados con fugas de gas, un promedio de 11 casos diarios, por lo que se busca reducir riesgos de incendios o explosiones.

En su oportunidad, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, destacó que el programa Otoch permite subir la vivienda digna como un derecho y adelantó que uno de los siguientes pasos será avanzar en la regularización patrimonial para que las familias puedan contar con sus escrituras.

“Chulean la 8 de Agosto”

Unidades habitacionales en CDMX. Especial

En la Unidad 8 de Agosto se realizó una inversión de 1.2 millones de pesos, destinada a pintura integral, rehabilitación de escaleras, estacionamientos, jardineras, guarniciones y modernización del sistema de iluminación.

En esta unidad pintamos todas las escaleras, iluminamos completamente, cambiamos luminarias y reflectores. Es una unidad totalmente iluminada”, detalló la coordinadora general de Atención a Unidades Habitacionales, Guadalupe Chávez Contreras.

En el caso de Luis Spota, informó que se destinó una inversión de 300 mil pesos, con rehabilitación completa y colocación de luminarias.

Rentas justas y defensoría inquilinaria

Unidades habitacionales en CDMX. Especial

Durante el evento, Clara Brugada recordó que su administración presentará próximamente ante el Congreso capitalino una iniciativa de Ley de Rentas Justas, que limitará los aumentos anuales en las rentas al nivel de la inflación anual, con el objetivo de frenar la expulsión de familias por el encarecimiento de la vivienda.

Se trata de acciones para garantizar en la Ciudad de México el derecho a la vivienda digna, concluyó.

