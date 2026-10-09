Responsabilizan a disidentes del sindicato del IMSS por bloqueos en CDMX y Edomex

Las movilizaciones que han afectado vialidades de la Ciudad de México, Estado de México y otras entidades del país son encabezadas por un pequeño grupo de disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), integrado por alrededor de 250 personas, en su mayoría jubilados y pensionados, que buscan desplazar a la actual dirigencia encabezada por Rafael Olivos.

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) descartaron afectaciones por dichas movilizaciones, aseguraron que hospitales y unidades médicas de todo el país operan con normalidad.

Advirtieron que se trata de un conflicto interno de la organización sindical, que cuenta con más de 475 mil integrantes, por lo que los manifestantes representan una pequeña fracción de su base.

El grupo es encabezado por un jubilado identificado como el “Jefe Vinny”, quien no es trabajador en activo del IMSS, es a quien se atribuye la ruptura de la mesa de diálogo instalada el jueves con la dirigencia nacional del sindicato y representantes de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con información obtenida por Excélsior.

Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro

Las demandas de los inconformes incluyen el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, la eliminación de las afores y la devolución de los recursos de cesantía y vejez.

También rechazan el incremento salarial aprobado por el Congreso Nacional del sindicato, por lo que exigen la realización de un congreso extraordinario para destituir a la actual dirigencia.

Sin embargo, autoridades del Instituto advierten que varias de sus exigencias rebasan las atribuciones del IMSS, puesto que implicarían modificaciones al marco legal del sistema de pensiones.

Se realizará consulta interna en el SNTSS

Se dio a conocer que, ante la inconformidad, la dirigencia sindical convocó a una consulta para que los trabajadores decidan mediante voto libre y secreto, si respaldan el incremento salarial de 6.8 por ciento, el próximo 14 de octubre.

El proceso contará con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conforme a los mecanismos de democracia sindical establecidos en la reforma laboral de 2019.

El sindicato también se comprometió a que no habrá represalias contra los trabajadores que participen en las manifestaciones.

Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro

En defensa del aumento salarial, la representación sindical refiere que los incrementos promedio durante los gobiernos anteriores fueron de 6.08 por ciento, con Vicente Fox; 5.92 por ciento, con Felipe Calderón; 5.13 por ciento, con Enrique Peña Nieto y 6.5 por ciento durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2019 y 2023.

Para 2024 y 2025, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el promedio reportado es de 8.05 por ciento.

El incremento de 6.8 por ciento correspondiente a 2026, sostienen, se ubica por encima de la inflación. En paralelo, el IMSS destacó el crecimiento de su plantilla laboral desde 2019.

De 402 mil 55 trabajadores, pasó a 511 mil 159 en 2026, un aumento de 109 mil 104 plazas, equivalente a 27 por ciento.

En ese periodo, el número de médicos especialistas de base aumentó de 60 mil 582 a 88 mil 154, mientras que el personal de enfermería de base creció de 109 mil 269 a 136 mil 46. Los médicos residentes pasaron de 14 mil 471 a 24 mil 410.

La institución también reportó la recuperación de servicios que habían sido privatizados, como guarderías, ahora Centros de Educación y Cuidado Infantil, así como el servicio de hemodiálisis, además de la construcción de nuevos hospitales.