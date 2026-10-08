SNTSS rechaza violencia y llama al diálogo ante inconformidades laborales

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) rechazó los actos de violencia, amenazas e intimidación en el contexto de las inconformidades relacionadas con la revisión salarial, las condiciones laborales y las decisiones sindicales.

En un comunicado emitido este jueves 8 de octubre, el sindicato reconoció el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a expresar sus desacuerdos, pero sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo abierto y respetuoso.

El SNTSS llamó a quienes participan en las conversaciones a mantener la calma y preservar las condiciones de respeto y seguridad, al señalar que ninguna diferencia justifica las agresiones ni las conductas que impidan escuchar los planteamientos de los trabajadores.

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Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional aseguró que mantiene abiertas las vías de comunicación y que dará seguimiento a las demandas de la base trabajadora para buscar soluciones que mejoren sus condiciones laborales, salariales y de retiro.

El sindicato también reiteró la convocatoria a la consulta nacional del próximo 14 de octubre, en la que el personal en activo podrá pronunciarse sobre la propuesta de revisión salarial mediante voto libre, personal, directo y secreto.

Finalmente, la organización sindical sostuvo que la defensa de los derechos laborales requiere participación, respeto y responsabilidad, y reiteró su disposición a continuar las negociaciones para alcanzar acuerdos.