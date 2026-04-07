Sindárov, con las negras, ante Esipenko en el TdeC

Javokhir Sindárov el astro uzbeko de 20 años de edad, con paso firme a convertirse en el retador oficial del monarca mundial D. Gukesh, conduce hoy las piezas negras ante el gran maestro ruso Andrey Esipenko al principiar hoy en Pafos, Chipre, la segunda vuelta del Torneo de Candidatos FIDE.

Invicto con 5 victorias y dos empates, con Elo de 2,745 y performance de 3,059 puntos que lo colocan al ganar 25.3 puntos Elo en el quinto lugar del planeta con 2,770.3, Sindárov en el más alto punto de su forma y preparación es el claro favorito para dominar hoy la partida y el certamen.

Una actuación de superior calidad pero de menor trascendencia ocurrió en el 2014 cuando Fabiano Caruana hilvanó siete victorias consecutivas en memorable actuación en la Copa Sinquefield de Saint Louis que ganó con +7,=3,-0. Con paso de locomotora batió a Veselín Topálov, Máxime Vachier-Lagfrave, Magnus Carlsen el monarca mundial, Levón Aronian, Hikaru Nakamura, de nuevo a Topálov y Vachier y con el título de campeón asegurado terminó con empates ante Carlsen, Naka y Aronian.

No hay campeón que no tenga suerte es la frase que acompaña a ciertos consagrados. Javokhir Sindárov ganó la Copla Mundial de Goa, India, en notable exhibición de su calidad, pero no olvidemos que estuvo a punto de ser eliminado por el peruano mexicano José Euardo Martínez en Alcántara.

En Goa, Martínez Alcántara, quien este domingo ganó el Cempeonato Nacional de México organizado por la Fenamac en Querétaro, alcanzó una de sus actuaciones más relevantes en su carrera deportiva al derrotar por 2-0 en partidas de ajedrez clásico a Nodirbek Abdusattórov, oro olímpico y actualmente cuarto sitio en la clasificación mundial, se impuso además al indio Pentala Harikrishna y, en el paso a semifinales empató los dos primeros juegos de clásico ante Sindárov, luego en el tie break Alcántara adelantó a Sindárov, y después de siete partidas el uzbeko, a punto de ser eliminado ganó el último juego y pasó a la ronda semifinal.

No es cuestión de hacer más consideraciones, Martínez Alcántara es un brillante talento y uno de los más rápidos del planeta en blitz al lado de Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura.

Hoy en la R-8 se miden: 1) Andrey Esipenko, Rusia, 2,698 vs 2,745, Javokhir Sindárov; 2) Wei, China, China, 2,754 – 2,698, Matthias Bluebaum, Alemania; 3) Anish Giri, Países Bajos, 2,753 vs 2,741, Rameshbabu Praggnanandhaa, India; 4) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2810 vs. 2,795, Fabiano Caruana, Estados Unidos.

El sábado próximo será un día de singular interés pues en la R-11 enfrentarán Fabiano Caruana con blancas, en busca de desquite, contra Sindárov.

Sólo tres jugadores no han probado el sabor del triunfo Eskipenko (-0, =4, -3), Nakamura -0, =5, -2) y Bluebaum (-0, =6,-1). Nakamura, primero en la siembra con 2,810 está jugando para una performance de 2,639 puntos Elo, que lo han hecho perder 16.7 puntos en su Elo personal y descender de la 2ª a la 3a posición del mundo. Su principal atención al blitz y al ajedrez rápido le están pasando factura en su adaptación al clásico alejado desde hace meses con excepción de algunos torneos “Mickey Mouse”, como él llamó para conservar su Elo y calificar al Torneo de Candidatos.

La ucraniana Anna Muzychuk es líder con 4 ½ puntos (+2,=5,-0). Le siguen Vaishali, Rameshbabu, India, 4 y 3ª. Zhu Jiner, China, con 3 ½. Hoy en la R-7 van a enfrentar: 1) Anna Muzychuk, Ucrania, vs. Divya Deshmukh, India; 2) Bibisara Assaubayeva, Kazajistán, vs Vaishali, Rameshbabu, India; 3) Kateryna Lagno, Rusia, vs, Aleksandra Goryachkina, Rusia; 4) Tan Zhongyi, China, vs Zhu Jiner, China.

Blancas: Zhu Jiner, China, 2,578.

Negras: Anna Muzychuk, Ucrania, 2,522.

Ruy López, V. Breyer, C50

R-6, TdeC, Pafos, 04–04-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.d3 Cf6 5.Ae3 Axe3 6.fxe3 d6 7.Dd2 a6 8.Ab3 Ae6 9.Cc3 Axb3 10.axb3 d5 11.exd5 Cxd5 12.0–0 0–0 13.Ce4 De7 14.Cg3 Mejor desde el ángulo de la estrategia jugar: 14.Tae1 con Rayos X sobre la dama y con la idea de romper en d4. 14...g6 15.e4 permite la aparición de una cabeza de playa en f4. 15...Cf6 Era posible: 15...Cf4 16.Cxe5 Dxe5 17.Dxf4 Dxb2 18.Tac1=. 16.Rh1 Cd7 17.Ce2 Tad8 18.Tf2 (18.Cc3 f5 19.Cd5 Dd6 20.Dh6 Cf6 21.Cxf6+ Txf6=). 18...Cc5 19.Cc3 Cb4 20.Taf1 f6 21.h4= Ce6 22.Ch2 Cd4 23.Dd1 23...f5 24.g3?–+ f4 En juego un tanto especulativo, las negras toman la iniciativa y van a castigar el error de Jiner. 25.gxf4 Txf4 26.h5 Cdxc2 27.Txc2 Txf1+ 28.Cxf1 Cxc2 29.Dxc2–+ Dh4+ 30.Ch2 Tf8 31.Cd1 Dxh5 32.Ce3 c6 33.Dc4+ Rg7 34.Ceg4 Dh3 35.Dc1 Dxd3 36.De1 Tf4 37.Cf2 Dg3 0–1.