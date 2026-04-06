Vuelca tráiler en La Concordia en Iztapalapa

Un tráiler se volcó este lunes en una curva del Distribuidor Vial La Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

El siniestro vial ocurrió en la misma curva en donde el 10 de septiembre ocurrió el pipazo que provocó una explosión y dejó como saldo 32 personas muertas y más cien víctimas directas.

Cerca de las 15:15 horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el siniestro vial, por lo que se cerró la circulación vehicular de la Avenida México en su incorporación al Distribuidor Vial La Concordia.

Para las 16:00 horas, personal de protección civil y policías realizaban maniobras para descargar el tráiler que transportaba retazos de telas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que no se reportaron personas lesionadas.

Indicó que preliminarmente el siniestro vial estuvo relacionado con el peso de la carga, aunada la curva, exceso de velocidad y la inexperiencia del chofer de 18 años de edad

“El conductor, masculino 18 de años aproximadamente, de un tráiler con caja seca, el cual trasportaba 15 toneladas de tela, a consecuencia del exceso de velocidad y carga, perdió el control del volante impactándose contra el muro de contención y terminó volcado sobre su costado izquierdo. Sin registro de personas lesionadas”, reportó.

El chofer del tráiler solo tiene 18 años de edad Foto: Ricardo Vitela

El chofer de 18 años de edad salió ileso del percance, pero la cabina del tráiler quedó incrustada en los bloques de cemento que separan ambas circulaciones, parte de la carga se salió del contenedor.

Al lugar se presentaron elementos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y Protección Civil de Iztapalapa, quienes atendieron la emergencia.

Para retirar la carga del contenedor arribaron los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México, quienes vaciaron la caja para que con grúas colocaran en su posición normal el tráiler.

Estas maniobras se utilizó un trascabo con ayuda de dos grúas brigadier de la policía capitalina y les llevó más de tres horas por la posición en la que se encontraba el tráiler para colocarlo sobre sus ruedas.

La carga del tráiler fue colocada en dos camiones torton para retirarla del lugar.

JCS