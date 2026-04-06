“Flamazo” en vivienda deja una persona lesionada en la Gustavo A. Madero

Un adulto de 48 años sufrió quemaduras y debió ser trasladado vía aérea para recibir atención médica en el Hospital Rubén Leñero como consecuencia de un flamazo por acumulación de gas en la estufa de su vivienda.

El siniestro ocurrió en un inmueble de la colonia Lomas de Cuautepec en la alcaldía Gustavo A. Madero, informó este lunes la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La deflagración provocó daños en puertas y cristalería de la vivienda. Además, como medida preventiva fueron evacuadas unas 15 personas de viviendas aledañas.

El incidente se dio por acumulación de gas en la estufa de su vivienda. Especial

Por un flamazo en una estufa ocasionando por la acumulación de gas al interior de una vivienda particular. Equipos de emergencia controlaron la fuga y reportaron daños en una puerta y cristalería. Un adulto afectado por quemaduras requirió traslado aéreo para recibir atención médica. Como medida preventiva, se evacuó a 15 personas de viviendas aledañas”, indicó la dependencia.

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que la fuga de gas se originó por encontrarse en mal estado el árbol de la válvula de un cilindro de gas LP.

En una ambulancia aérea, personal de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, trasladó a la víctima a un hospital ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fue diagnosticado con quemaduras de primer y segundo grado en el 60 por ciento del cuerpo, debido al flamazo por acumulación de gas.

Durante el vuelo, los especialistas de Cóndores le brindaron la atención prehospitalaria correspondiente, a fin de mantenerlo estabilizado. Especial

Fueron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas quienes solicitaron el apoyo de un helicóptero ambulancia del agrupamiento Cóndores para acudir a un deportivo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La tripulación de la aeronave se desplazó a dicho punto donde los paramédicos le entregaron al paciente para su traslado a un estacionamiento en la alcaldía Miguel Hidalgo, para continuar su camino vía terrestre”, indicó la SSC en un comunicado.

Durante el vuelo, los especialistas de Cóndores le brindaron la atención prehospitalaria correspondiente, a fin de mantenerlo estabilizado. En el Hospital Rubén Leñero recibiría atención especializada.

fdm