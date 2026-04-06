Alcaldía Miguel Hidalgo no autorizará Fan Fest: Mauricio Tabe 

El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que la demarcación a su cargo no autorizará la realización de ningún Fan Fest durante el arranque del Mundial en la capital del país, debido a que no se cuenta con los recursos, ni con el personal para la atención de este tipo de eventos.

Asimismo, señaló que, en caso de que la autoridad o el gobierno apruebe su realización, tendrá que asumir la responsabilidad de la organización de este tipo de eventos, como seguridad, limpieza, atención de emergencia y orden en la vía pública.

“Vemos con preocupación que se realicen eventos FanFest y actividades en torno a esta Copa. Por eso si queremos dejar muy claro que no vamos nosotros a autorizar un solo evento que distraiga los recursos que nuestros vecinos nos encargan para cubrir sus necesidades”, dijo.

Excélsior

Tabe Echartea explicó que cualquier permiso relacionado con este tipo de eventos se deberá gestionar con el Gobierno de la Ciudad de México o el federal y señaló que lo primero es reconocer que esta fiesta deportiva, requerirá de más recursos, más personas y la contratación de más policías.

“No se trata de entrar en un pleito, se trata de dejar claro cuáles son las capacidades, cuáles son los recursos y cuál es la magnitud del problema que vamos a enfrentar, eso es estar preparados para el Mundial, reconocer el tamaño de la ola y prepararse para enfrentar los problemas que va a generar este evento deportivo tan importante”, expresó.

Por otro lado, señaló que insistirá en su petición de contar con mayores recursos para atender la demanda de servicios en este periodo, lo anterior al recordar que en noviembre pasado solicitó 182 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad de México para seguridad, limpieza, bacheo, repavimentación, personal para la atención de emergencias y supervisión de vía pública durante este evento deportivo tan importante.

Al concluir, mencionó que solicitará al Gobierno de la Ciudad una mesa de trabajo para plantear de nueva cuenta estos requerimientos y poder atender la demanda que implicará esta justa deportiva para la alcaldía.