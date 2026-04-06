Cae sujeto que obligaba a su pareja a vender drogas en Iztapalapa

Elementos policiacos detuvieron a un sujeto que está señalado de obligar a su pareja que sufre una discapacidad mental, a vender drogas en calles de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de Eduardo “N”, de 47 años, quien fue arrestado en posesión de 50 envoltorios con droga sintética conocida como “cristal”.

La detención ocurrió en el cruce de Estrella y Cihuatl en la colonia Estrella del Sur, donde los oficiales observaron al sujeto manipulando bolsitas de plástico con una sustancia azul.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga; sin embargo, fue interceptado de inmediato por los uniformados.

Tras una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación, le aseguraron los 50 envoltorios con la sustancia, por lo que fue detenido en el lugar.

El hombre fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Aumenta 77% el cumplimiento de órdenes de aprehensión en CDMX

En la CDMX el cumplimiento de órdenes de aprehensión incrementó un 77.7% en marzo de 2026 en comparación con el mismo mes, pero de 2019.

Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, este lunes en conferencia de prensa, donde detalló que al comparar las cifras de marzo de este año con el de 2025 hubo un aumento de 8.4%.

Al dar un balance sobre los resultados en materia de seguridad, la mandataria capitalina reveló que hubo una reducción de 66% de los delitos de alto impacto en marzo de 2026 al comparar el mismo mes con el de 2019 y con respecto a 2025 hubo una disminución de 6%.

Acompañada de los integrantes de su gabinete de seguridad, Brugada dijo que el mes pasado es en el que se han registrado menos homicidios dolosos desde 2022, con un promedio de 2.2 casos al día.

Por su parte, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que en el primer trimestre de 2026 los delitos de alto impacto bajaron 8.7% frente a 2025, junto con un aumento en el cumplimiento de órdenes de aprehensión.

En extorsión, las ordenes crecieron 170% respecto a 2019 y 45% frente a 2025, con énfasis en el combate al cobro de piso.

En robo de vehículos, entre enero y marzo se ejecutaron 104 órdenes de aprehensión, se realizaron 47 cateos y se recuperaron mil 408 unidades.

También se reportaron detenciones de integrantes de La Familia Michoacana, La Unión Tepito y Los Faraones. En marzo se obtuvieron 581 sentencias, de las cuales 528 fueron condenatorias (91%).

Además, se creó una Unidad Criminalística de Proximidad para atender robo a casa habitación con violencia, lo que permitió aumentar 19.4% las órdenes de aprehensión por este delito frente a 2025.

JCS