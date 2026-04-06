Detienen a dos tras asalto durante compra de auto en Álvaro Obregón

Elementos policiacos detuvieron a Javier Arturo “N” y Jorge Jair “N”, ambos de 23 años, señalados como los presuntos responsables de asaltar a un hombre que intentaba comprar un vehículo anunciado en redes sociales, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El caso se registró en calles de la colonia Tepeaca, donde la víctima, de 50 años, acudió a una cita para concretar la compra de un automóvil. En el lugar, fue interceptado por dos sujetos que lo amagaron con un arma de fuego y lo despojaron de dinero en efectivo, para luego huir a bordo de una motocicleta.

Con apoyo del C2 Poniente, los oficiales dieron seguimiento en tiempo real a los probables responsables, quienes fueron ubicados en calles de la colonia Las Cuevitas, donde fueron interceptados en coordinación con elementos de la SEMAR.

Tras una revisión preventiva, les aseguraron dinero en efectivo, un arma de fuego corta con siete cartuchos útiles, un teléfono celular y una mochila, además de la motocicleta en la que escapaban.

Con apoyo del C2 Poniente, los oficiales dieron seguimiento en tiempo real a los probables responsables, quienes fueron ubicados y arrestados. Cortesía

De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos cuenta con antecedentes ante el Juez Cívico, mientras que el otro registra presentaciones previas ante el Ministerio Público.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Para realizar #ComprasSeguras de vehículos puedes pedir acompañamiento de un oficial a través la APP Mi Policía, acudir a los módulos de compra segura de la @FiscaliaCDMX, y elegir comercios establecidos o plataformas empresariales formales”, señaló Pablo Vazquez, Jefe de la Policía de la CDMX.

fdm