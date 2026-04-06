Disputan 4 bandas zona mundialista de la CDMX; narco y extorsión, el sello

Cuatro bandas criminales se disputan el control de la zona en donde se encuentra el Estadio Banorte, según revelan informes de las autoridades de la Ciudad de México.

Se trata de La Unión Tepito, Los Molina, la banda de Don Agus y una escisión de Los Rodolfos. Todas se disputan las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, principalmente los corredores de bares en Acoxpa, Miramontes, calzada de Tlalpan y la avenida del Imán.

Ahí buscan distribuir drogas y cobrar derecho de piso a los dueños de los negocios, tal como le ocurre a Jorge (nombre ficticio para proteger su identidad), quien tiene un bar en Acoxpa y hace unos meses fue víctima de extorsión.

Aspecto de los alrededores del estadio Banorte, a semanas de la inauguración mundialista. Foto: Alejandro Aguilar.

Las amenazas a un dueño de un bar en Acoxpa

Recibí llamadas por parte de sujetos que se identificaron como integrantes de La Unión Tepito. Me amenazaron con que, si no les daba dinero y les dejaba vender droga al interior, me iban a matar”, señaló el hombre de 52 años.

Las amenazas continuaron por varios días; luego comenzaron a llegarle, por la aplicación de WhatsApp, imágenes de armas de fuego y de la fachada de su establecimiento.

Me dijeron que le tenía que entrar (pagar) con 20 mil pesos mensuales o, si no, me iban a matar; que ellos se quedarían con el negocio y que no querían ver a nadie más vendiendo droga porque también me iban a matar, pero yo nunca he hecho tratos con nadie”, refirió.

El hombre presentó su caso al área de extorsión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, donde se le ha dado seguimiento y se le ha informado sobre avances en la investigación, los cuales no pueden ser difundidos debido al sigilo de la indagatoria.

Apenas el pasado 23 de marzo, un presunto ataque directo a balazos en el Bar Makali, ubicado en Acoxpa y División del Norte, dejó como saldo un muerto y cuatro heridos.

Las investigaciones señalan que el dueño de ese negocio presuntamente es familiar de Don Agus, líder de una organización criminal que opera la distribución de drogas, extorsiones, homicidios y secuestros en la zona.

Por otro lado, el occiso estaba ligado a La Unión Tepito, grupo delictivo que ingresa a los bares a mujeres en calidad de “halcones” para que observen la distribución y el manejo de los negocios, con el fin de realizar posteriormente las extorsiones y la venta de estupefacientes en el lugar.

Foto: Alejandro Aguilar.

Autoridades de la Ciudad de México consultadas al respecto señalaron que implementarán un dispositivo de inteligencia en los bares para realizar una “limpia”, de modo que los corredores sean seguros durante el Mundial de Futbol 2026, que iniciará el próximo mes de junio.

Debido a que esos lugares son cercanos al estadio, donde se celebrarán algunos partidos, Jorge busca que los extranjeros puedan visitar los negocios durante la justa mundialista con tranquilidad.

No podré estar seguro de dar servicio si tengo una amenaza de muerte o si sé que los de La Unión están vigilando mi negocio. Además, a los visitantes les podría pasar algo”, puntualizó.

No obstante, los funcionarios públicos consultados aseguraron que ya tienen ubicados a algunos sujetos que cuentan con órdenes de aprehensión, las cuales planean cumplimentar en las próximas semanas.

Se tiene toda una estrategia ya preparada para garantizar la seguridad de los asistentes al estadio, así como de las actividades que realicen antes o después del partido”, afirmó un comandante.

Zonas de la CDMX CDMX donde operan La Unión Tepito, Los Molina, la banda de Don Agus y Los Rodolfos. Mapa: Jesús Sánchez

Disputa criminal en la zona del estadio Banorte

Éstos son los grupos que operan en los alrededores del estadio y sus principales tareas.

LOS RODOLFOS

Es un grupo delictivo considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona sur de la Ciudad de México. Operan principalmente en las alcaldías de Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta y Coyoacán, extendiendo su influencia a municipios colindantes del Estado de México.

Narcomenudeo y extorsión. Se dedican a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión de transportistas, bares y restaurantes.

Tala ilegal. Están vinculados a la tala clandestina en áreas naturales protegidas y suelo de conservación al sur de la CDMX.

LA BANDA DE DON AGUS

Es un grupo criminal que opera principalmente en el sur de la Ciudad de México, identificado por las autoridades como uno de los principales distribuidores de droga y generadores de violencia en la zona.

Zona de operación. Principalmente en las alcaldías Tlalpan, Azcapotzalco, Coyoacán y Miguel Hidalgo.

Actividades delictivas. Se dedican al narcomenudeo (almacenamiento y distribución de drogas), tráfico de armas y lavado de dinero. También se les vincula con la tala ilegal en zonas boscosas de Tlalpan.

LA UNIÓN TEPITO.

Es una organización criminal dominante en la Ciudad de México surgida entre 2009 y 2012.

Actividades delictivas. Está vinculada al narcotráfico, extorsión (cobro de piso), homicidios y explotación sexual. Operan principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, pero en los últimos años se han expandido a toda la CDMX.

LOS MOLINA

Es un grupo delictivo con presencia en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Son conocidos por generar violencia principalmente en las alcaldías de Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac y Milpa Alta, así como en los municipios mexiquenses de Ecatepec y Valle de Chalco.

Actividades delictivas. Se les atribuyen delitos como extorsión, narcomenudeo, fraude, secuestro y homicidio calificado.

*mcam