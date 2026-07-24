Gobierno capitalino defiende estrategia contra despojos

Mientras vecinos de la colonia Del Valle mantienen un plantón en el cruce de Matías Romero y Avenida Coyoacán para exigir justicia por el presunto intento de despojo de una vivienda, ubicada en Cerrada de Matías Romero 18, así como denunciar que al menos 50 casos similares se han registrado en la zona con el mismo modus operandi, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que el caso ya es atendido por las autoridades y llamó a esperar el resultado de las investigaciones.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, afirmó en entrevista que la administración capitalina mantiene una política permanente y reforzada contra el delito de despojo, en coordinación con el Gabinete contra el Despojo, estrategia que, dijo, fue anunciada previamente por el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Es una política más fuerte, más reforzada, en términos jurídicos, con seguimiento y monitoreo, sabiendo que hay en algunas zonas de la ciudad grupos que conscientemente infringen la ley y delinquen”, señaló.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Muñoz Santini aseveró que las autoridades tienen identificada la participación de grupos que operan al margen de la ley para apropiarse de inmuebles, por lo que reiteró que el gobierno mantiene acciones para combatir esas prácticas.

Hay grupos donde participan abogados y personas que han heredado prácticas corruptas y que, en efecto, cometen intervenciones fuera de la ley para despojar a ciudadanos que son los legítimos propietarios de sus inmuebles”, afirmó.

Respecto a las versiones que señalan que la presunta invasora del inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero 18 presta sus servicios como mediador privado en el Centro de Justicia Alternativa, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, Muñoz Santini evitó pronunciarse sobre el tema y descalificó el origen de esas aseveraciones, a pesar de que la mujer aparece en el registro del Tribunal.

Foto: Especial

Quien ha difundido versiones así pertenece a un partido de oposición”, respondió.

El secretario insistió en que no entraría en ese debate, pero reiteró que corresponde a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina esclarecer los hechos.