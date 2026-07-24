Alertan por niveles extremadamente altos de radiación UV en CDMX

Este viernes la Ciudad de México registra niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV), alertó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por lo que llamó a la población a evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

CDMX registra nivel extremo de radiación ultravioleta. Especial

A través de sus redes sociales, la dependencia exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos a la salud derivados de la radiación solar, entre ellas el uso de protector solar, ropa de algodón de manga larga, gafas y gorra o sombrero, además de extremar cuidados con niñas, niños y personas adultas mayores.

Asimismo, recomendó evitar permanecer bajo los rayos del sol por tiempos prolongados, debido a que la exposición a índices extremos de radiación UV puede provocar daños en la piel y aumentar el riesgo de afectaciones por calor.

CDMX registra nivel extremo de radiación ultravioleta. Especial

En su pronóstico meteorológico, la SGIRPC informó que durante mayor parte del día se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, con cielo parcialmente nublado y aumento de nubosidad durante la tarde, cuando podrían presentarse lluvias ligeras e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

También se esperan vientos de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Ante del mediodía, la temperatura mínima registrada fue de 15 grados Celsius en la alcaldía Venustiano Carranza, mientras que la temperatura máxima promedio alcanzará los 27 grados, también en esa demarcación.

Además, se pronostican precipitaciones menores a los 15 milímetros cúbicos.

En cuanto a la calidad del aire, Protección Civil informó que durante las primeras horas del día el índice Aire y Salud se reportó como bueno, con concentraciones menores de partículas PM10 y PM2.5 dentro de los parámetros favorables.