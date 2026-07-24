Prometen revolucionar Secretaría de Vivienda para reducir tiempo de entrega

La jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que emprenderá una “revolución” al interior de la Secretaría de Vivienda y del Instituto de Vivienda, para reducir los tiempos de entrega de vivienda social y evitar que las familias permanezcan durante décadas en lista de espera para acceder a un departamento.

Dentro de poco vamos a hacer una revolución en la Secretaría de Vivienda para garantizar que en menos tiempo podamos hacer que la población acceda a vivienda. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro reto, nos sentimos capaces de lograrlo”, afirmó.

El anuncio lo hizo durante la entrega de 41 departamentos del conjunto habitacional Aztecas 255, en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán.

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Precisó que esas viviendas forman parte de 141 acciones de vivienda que ya están concluidas y listas para ser habitadas en distintos puntos de la ciudad, cuya entrega continuará en los próximos días.

Ante los colonos beneficiados Brugada sostuvo que el Gobierno no puede tardar décadas en concretar proyectos, cuando la iniciativa privada construye edificios en meses o poco más de un año.

El gobierno no puede ver que un privado construye un edificio en un año o en meses y aquí tardar, por trámites y trámites. Eso no puede ser, el gobierno de la transformación tiene que dar ese paso muy rápido y nos vamos a encargar de eso”, señaló.

En el caso del desarrollo Aztecas 255, detalló que se edificaron 41 departamentos, con una inversión conjunta de 37 millones de pesos entre el gobierno capitalino, la organización social y los propios beneficiarios.

En un predio de menos de 500 metros cuadrados se construyeron alrededor de dos mil metros cuadrados de vivienda.

Las cien viviendas restantes que ya están listas, en cinco edificios ubicados en Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, que comenzarán a entregarse corresponden a una inversión global de 124 millones de pesos y representan más de 10 mil metros cuadrados de vivienda social.

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Aunque este jueves algunas familias finalmente recibieron las llaves de sus departamentos, beneficiarios señalaron que el proceso tomó más de cinco años, organizados en la asociación civil Benita Galeana.

Al respecto, Brugada reconoció que “históricamente la vivienda ha sido uno de los derechos más reconocidos sobre el papel y, paradójicamente, uno de los más negados”.

Y destacó que en los primeros dos años de su administración se han destinado 18 mil millones de pesos a la política de vivienda, reiteró que la meta para este año es entregar 10 mil viviendas nuevas y realizar 40 mil acciones de mejoramiento; sin embargo, reconoció que no es suficiente.

“Hoy todavía no es suficiente lo que estamos haciendo, pero vamos a acelerar el paso”, dijo, al tiempo que atribuyó parte del rezago al modelo aplicado en administraciones pasadas.

Durante décadas, el neoliberalismo entendió la vivienda como una mercancía y la posibilidad de vivir en las ciudades como un privilegio. Estamos convencidos de que acceder a una vivienda digna no es un lujo que dependa del tamaño del bolsillo o del código postal”, expresó.

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Pato Merlín no será el único beneficiario

Cuestionado sobre si la “revolución” anunciada por Brugada permitirá atender a quienes llevan años esperando una vivienda, como ocurrió en el caso de Karla Ivette Gómez, conocida por ser la propietaria del viral pato Merlín, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, respondió de forma categórica.

Por supuesto, a todos”, afirmó el secretario en entrevista posterior.

Durante el Mundial de 2026, el gobierno capitalino entregó una vivienda a Gómez y su familia, luego de que se difundiera que habitaban un pequeño local comercial en la zona de Vértiz y Arcos de Belén.

Esto ocurrió luego de la popularidad que alcanzó el pato Merlín, nombrado por la FIFA como la mascota no oficial en la Ciudad de México.