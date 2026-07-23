En una semana, emprenden 22 acciones contra despojos en CDMX

Del 15 al 22 de julio, el Gabinete Contra Despojos de la Secretaría de Gobierno (SecGob) de la Ciudad de México atendió 22 acciones para atender denuncias por ocupación irregular de inmuebles, recuperar propiedades y restituir la posesión a personas que acreditaron ser sus legítimos propietarios o poseedores.

La SecGob informó este jueves que las diligencias incluyeron aseguramientos de inmuebles, devoluciones de propiedades y entrega de menaje en 12 alcaldías: Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

En las acciones colaboraron elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias capitalinas.

Foto: Especial

Uno de los casos destacados ocurrió en la colonia Roma, donde el secretario de Gobierno, César Cravioto, se reunió con una persona que logró recuperar su inmueble después de haber sido víctima de un presunto fraude inmobiliario.

De acuerdo con la SecGob, el conflicto surgió tras un intento por simular la compraventa de la propiedad luego del fallecimiento de la pareja de la víctima.

La intervención del Gabinete Contra Despojos permitió revertir la operación y restituir la posesión del inmueble, precisó la dependencia.

También destaca la restitución de un inmueble ubicado en la calle Mitla, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

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En ese caso, luego del retiro de sellos ministeriales y de verificar la documentación correspondiente, las autoridades devolvieron la posesión a quien acreditó su derecho mediante un contrato de arrendamiento y resoluciones emitidas por autoridades judiciales.

Otra intervención relevante se realizó en la colonia Felipe Ángeles, alcaldía Venustiano Carranza, donde, según la Secretaría de Gobierno, una accesoria fue devuelta a su legítimo poseedor y el resto del inmueble quedó bajo aseguramiento ministerial como parte de una investigación por presunto despojo.

Además de las devoluciones de inmuebles, el Gabinete efectuó diversas entregas de menaje en predios ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán.

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Entre ellas sobresale la realizada en un inmueble de la calle San Benito, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, donde la Secretaría aseguró que entregó bienes muebles y vehículos a personas morales que acreditaron legalmente su posesión.

Además, en coordinación con la fiscalía capitalina, se logró el aseguramiento de diversos inmuebles relacionados con investigaciones por posibles casos de despojo en colonias de Tlalpan, Cuajimalpa, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, entre otras, concluyó la dependencia.