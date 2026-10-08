Decomisan máquinas tragamonedas en locales del Centro

Al menos una docena de maquinitas tragamonedas fueron decomisadas, en un operativo conjunto en un local ubicado en la calle de López 143, en la colonia centro de la Ciudad de México.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de la Guardia Nacional y de la Marina cumplimentaron la orden y aseguraron los dispositivos electrónicos que se encontraban al interior del local comercial.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Por la diligencia no se registraron incidentes mayores y, tras recabar los indicios, se aseguraron las maquinitas y fueron retiradas del lugar con apoyo de personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México.

De manera simultánea, se realizó otro decomiso por el mismo motivo, en un local comercial ubicado en la calle Aranda, entre delicias y Arcos de Belén.