La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) manifestó su respaldo a la estrategia del Gobierno federal para combatir la operación de máquinas tragamonedas ilegales y llamó a diferenciar estas actividades de la industria formal del juego, al sostener que las denominadas "maquinitas" operan fuera del marco legal y, de acuerdo con las investigaciones oficiales, pueden representar una fuente de financiamiento para grupos delictivos.

El posicionamiento se dio después de que, durante la conferencia matutina del 31 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara el aseguramiento de alrededor de 3 mil 500 máquinas tragamonedas ilegales en el Estado de México como resultado de la Operación Dos de Bastos. El funcionario indicó que las investigaciones relacionan estos equipos con células criminales locales, entre ellas integrantes de La Familia Michoacana.

Durante la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno federal analiza ampliar este tipo de operativos hacia otras entidades del país donde también se ha detectado la presencia de tragamonedas clandestinas.

Frente a ese escenario, la AIEJA señaló que la información presentada por el Gabinete de Seguridad confirma la importancia de combatir todas las modalidades de juego ilegal vinculadas con organizaciones criminales, debido a que representan un riesgo para la seguridad pública y generan condiciones de competencia desleal frente a las empresas que operan bajo la regulación vigente.

AIEJA respalda acciones contra tragamonedas ilegales Especial

"La industria formal del juego en México mantiene un compromiso permanente con el cumplimiento de la ley, la transparencia, la prevención del lavado de dinero y la colaboración con las autoridades competentes", indicó la asociación.

El organismo, presidido por Miguel Ángel Ochoa Sánchez, sostuvo que las tragamonedas ilegales no representan a la industria formal del entretenimiento y los juegos con apuestas, ya que funcionan al margen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y de los mecanismos de supervisión establecidos por la Secretaría de Gobernación. En contraste, señaló que los establecimientos autorizados cumplen obligaciones regulatorias, fiscales y de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La AIEJA recordó que actualmente en México operan 423 casinos distribuidos en 30 entidades federativas, bajo 38 empresas permisionarias, con más de 100 mil máquinas autorizadas y alrededor de 80 plataformas legales de juego en línea. Además, la industria aporta aproximadamente el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto y genera alrededor de 200 mil empleos directos e indirectos.

No obstante, la asociación advirtió que uno de los principales desafíos continúa siendo el crecimiento del mercado ilegal. De acuerdo con sus estimaciones, más del 60 por ciento de las apuestas digitales realizadas en México se efectúan mediante plataformas que operan fuera del país, sin pagar impuestos ni sujetarse a supervisión nacional, situación que afecta la recaudación y genera competencia desleal para los operadores regulados. Ante ello, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en el fortalecimiento del marco jurídico y en las acciones para combatir la ilegalidad.