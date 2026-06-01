CDMX desplegará a 56 mil policías para garantizar seguridad durante el Mundial

Serán 56 mil elementos de la policía de la Ciudad de México los que se desplegarán para garantizar la seguridad de ciudadanos, turistas, jugadores y funcionarios de otras naciones durante el Mundial de Futbol 2026.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, durante la inauguración de la Sala de Prensa Internacional en el Casino Militar en Campo Marte, donde estuvo junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Elementos de la SSC resguardará las 18 sedes en las que se llevarán a cabo los festivales futboleros de las alcaldías y el del Zócalo, así como el Estadio de la Ciudad de México, donde se llevarán a cabo cinco partidos.

“Todo ello en coordinación con la fuerza de tarea conjunta del Gobierno de México, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; así como diversas instancias del Gobierno de la Ciudad de México y también agradecemos el apoyo de la Cruz Roja Mexicana”, explicó Vázquez.

Solo en el Estadio de la Ciudad de México y el Zócalo se desplegarán 11 mil 219 elementos de seguridad de los cuales 9 mil 194 serán policías de la Ciudad de México y el resto de corporaciones federales. En esa tarea se emplearán 21 vehículos.

Además, la SSC resguardará las 18 sedes de los festivales futboleros organizados por el Gobierno de la capital, con 291 elementos apoyados por 75 vehículos.

“Y se reforzará la presencia policial en puntos estratégicos de la Ciudad de México, donde se espera una alta afluencia de personas, como son corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios culturales y de esparcimiento en todo el territorio de la ciudad, atendiendo además la vida cotidiana de nuestras habitantes y de nuestros habitantes”, explicó.

VIGILANCIA DURANTE LOS PARTIDOS

El funcionario dio a conocer que durante la inauguración del Mundial de Futbol 2026 y los cuatro partidos adicionales, en los que se espera que el Estadio de la Ciudad de México tenga un aforo de 82 mil personas, se “realizará un despliegue conjunto de 7 mil 708 elementos apoyados por 682 vehículos, esto en el Estadio específicamente”.

Los objetivos de ese operativo son en primera instancia “atender la directriz de FIFA para todas las sedes del Mundial, para todas las ciudades donde va a haber participación en la justa deportiva, implementaremos el operativo del polígono "última milla" o podría entenderse mejor de zona peatonal con restricciones al ingreso vehicular”.

Y detalló que la última milla en las inmediaciones del estadio estará limitada al norte por Avenida Santa Úrsula, al sur por el circuito Azteca y lateral Anillo Periférico, al oriente por Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres, y al poniente por Avenida del Imán y Gran Sur.

Es una zona de seguridad y de circulación y movilidad peatonal. El objetivo de este polígono es ordenar el flujo de las personas alrededor del recinto, para garantizar un arribo ordenado de aficionados, la correcta operación de los diferentes sistemas de transporte y la accesibilidad para vecinos de la zona”, dijo Vázquez.

Y recordó que el ingreso a ese perímetro será exclusivo para aficionados con boleto, los pocos vehículos que se han sido acreditados para ingresar al estadio y vehículos de vecinas y vecinos de la zona, con el código QR que expide la alcaldía.

El segundo objetivo del operativo será la realización de un “dispositivo de seguridad y vigilancia en las inmediaciones del estadio para proteger la integridad de las personas, inhibir la comisión de delitos, activar protocolos para la evacuación ante incidentes, para la búsqueda de personas, y para garantizar el derecho a la libre manifestación y expresión pública y evitar el ingreso de personas con objetos no permitidos”.

También hizo un llamado a los aficionados a evitar ingresar con cualquier objeto que pueda poner en riesgo la seguridad, el orden y la convivencia pacífica en el recinto.

Recordó que entre los objetos no permitidos están las armas, materiales inflamables, alcohol o estupefacientes, alimentos, objetos voluminosos, equipo profesional de videograbación, entre otros.