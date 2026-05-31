Renueva Coyoacán sus jardines del Centro Histórico

· La alcaldía Coyoacán recupera su resplandor con la renovación total de los jardines Hidalgo y Centenario.

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· Estas acciones se suman a los trabajos que por cuatro años se han hecho como la recuperación del Palacio de Cortés, el kiosco, los arcos atriales, la parroquia de San Juan Bautista y la Casa Bicentenario.

· Se colocaron barandales, nueva vegetación, pintura, cambio de luminarias, reparación y rehabilitación de bancas, escaleras, reconstrucción del escudo de armas en cantera, entre otras acciones.

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El centro histórico de Coyoacán recuperó su resplandor con los trabajos de rehabilitación y mantenimiento que llevó a cabo la alcaldía con el fin de contar con espacios ordenados, limpios y renovados, no sólo para recibir a visitantes durante la Copa del Mundo, sino con obra que perdura para las y los vecinos de la demarcación.

El alcalde Giovani Gutiérrez recorrió los trabajos realizados y sostuvo que estas acciones se realizan con recursos públicos, “nadie les regala nada, son sus propios impuestos los que aquí se ven reflejados, por eso los convocamos a que nos visiten, a que cuiden los jardines, a que vivan Coyoacán y nos ayuden a su preservación”, comentó.

Acompañado de directoras y directores generales, el alcalde supervisó estos trabajos y señaló que Coyoacán es un museo en su totalidad, por ello miles de personas lo visitan, “porque somos el epicentro cultural de la República Mexicana”.

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La arquitecta Martha Elguea, directora general de Obras, dio a conocer los detalles e informó que estas acciones se suman también a un sinnúmero de trabajos entre los que están el Palacio de Cortés, los arcos atriales, la capilla donde se casó Frida Kahlo y Diego Rivera, las fuentes, el piso de piedra brasa, las piezas de cantera, así como el escudo de armas del pórtico principal.

En el Jardín Hidalgo se habilitaron 901 metros de barandales y se realizó una importante reforestación con más de 29 mil ejemplares de especies arbustivas, entre ellas lantana, mirto, salvia, maguey, agave, lirio azteca y tigridia, para fortalecer la imagen urbana y el patrimonio ambiental de la zona.

También se colocaron 178 metros cúbicos de tierra negra y 271 metros cúbicos de roca volcánica; además, se instalaron 115 luminarias para reforzar la seguridad y mejorar la visibilidad del espacio público.

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Asimismo, se renivelaron 445 metros cuadrados de recinto y escalones, se rehabilitaron registros, 170 bancas tipo colonial y 24 botes de basura, además de la impermeabilización en el kiosco.

También se realizaron trabajos en el Jardín Centenario, donde se rehabilitaron 41 postes de alumbrado y se sustituyeron luminarias dañadas. De igual forma, se efectuaron labores de limpieza, mantenimiento y pintura en bancas y elementos ornamentales para mejorar las condiciones de este punto de encuentro de las familias coyoacanenses.

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Entre las acciones más relevantes destaca la restauración integral de la fuente de cantera y de la emblemática Fuente de los Coyotes. Adicionalmente, se colocaron 750 metros de barandales, se realizó una reforestación con más de 5 mil especies arbustivas y se rehabilitaron los botes de basura.