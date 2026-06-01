CNTE acusa represión tras enfrentamiento con policías; reporta dos maestros lesionados

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusó al Gobierno federal y al Gobierno de la Ciudad de México de reprimir la movilización magisterial de este lunes en el Centro Histórico, luego de los enfrentamientos registrados durante el intento de avanzar hacia el Zócalo capitalino.

En conferencia de prensa realizada tras los hechos, dirigentes de la CNTE denunciaron el uso de gases lacrimógenos y artefactos explosivos contra los manifestantes.

Reportaron al menos dos maestros lesionados pertenecientes a la Sección 14 de Guerrero.

La secretaria general de la Sección 14, Elvira Vélez Morales, sostuvo que el magisterio había anunciado previamente que su marcha llegaría al Zócalo y rechazó que se tratara de una provocación.

Afirmó que el cerco de vallas metálicas y elementos policiacos instalado alrededor de Palacio Nacional representa una provocación contra el movimiento.

“Jamás hemos esperado nada de este gobierno y aun así nos recibe con gases lacrimógenos y además con petardos”, declaró.

La dirigente informó que uno de los maestros lesionados se encuentra en riesgo de perder un ojo tras el estallido de un artefacto, mientras que otro sufrió heridas durante los empujones registrados en la movilización.

Reproducir Los maestros de la CNTE marcharon en la CDMX

Durante el acto, integrantes de la CNTE responsabilizaron directamente a los gobiernos federal y capitalino de cualquier agresión contra los manifestantes y acusaron a las autoridades de privilegiar los preparativos rumbo al Mundial de Futbol de 2026 sobre la atención de las demandas magisteriales.

Los dirigentes reiteraron que su principal exigencia sigue siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una reforma al sistema de pensiones y la eliminación del Usicamm.

El secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández, aseguró que más de 10 mil maestros capitalinos participaron en la movilización y anunció la instalación de un plantón en las inmediaciones del Centro Histórico.

Tras los enfrentamientos, la CNTE acordó establecer un “cerco al cerco” alrededor de las vallas colocadas por las autoridades y advirtió que mantendrá la huelga nacional hasta que se reinstale una mesa de diálogo con capacidad resolutiva encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si no hay solución, no rueda su balón”, corearon los manifestantes en referencia al Mundial de Futbol 2026.

La Coordinadora sostuvo que las acciones de este lunes evidencian una política de cerrazón por parte de las autoridades y demandó la reanudación inmediata de las negociaciones para atender sus demandas laborales y de seguridad social.