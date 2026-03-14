Plan General de Desarrollo enfrenta a Copacos de Miguel Hidalgo con diputados

Representantes vecinales de distintas colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo protagonizaron un encuentro ríspido con legisladores de Morena durante un foro sobre el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045

Advirtieron que no permitirán que el proyecto avance si no se repone el proceso desde cero e incorpora la participación real de la ciudadanía.

La reunión, realizada en el Teatro Ángela Peralta, congregó a integrantes de los Consejos de Participación Comunitaria (Copacos) de las colonias Polanco, Irrigación, Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes, Anzures y Tacubaya, entre otras.

Con pancartas y reclamos, acusaron que el documento fue elaborado sin escuchar a quienes habitan las colonias, ya que no resuelve problemas centrales, como la gentrificación, redensificacion inmobiliaria, comercio en vía pública o el ordenamiento urbano.

También consideraron que se ataca los alcances de la figura de COPACOS y se pretende “intervenir políticamente” en las alcaldías con la creación de las llamadas Casas de Gobierno, que se establecerán en las 16 demarcaciones.

Este es un proyecto sin pies ni cabeza. Es la tercera vez que se intenta impulsar un plan así y nuevamente se hace desde el escritorio, sin participación ciudadana”, reclamó Isidro López, integrante de la mesa directiva de COPACOS en la demarcación”.

“Si realmente quieren hablar de participación ciudadana, empiecen por respetar la ley. La representación existe; no es a mano alzada ni con tómbolas”, sostuvo ante los legisladores morenistas, Xóchitl Bravo, Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo.

Mayte de las Rivas, presidenta de la asociación La Voz de Polanco e integrante del COPACO de Chapultepec-Polanco, calificó el proceso como una simulación.

Nos llaman a participar cuando el documento ya está redactado y a punto de llegar al Congreso”, reprochó.

Añadió que el contenido del proyecto de PGD podría debilitar las facultades de las alcaldías y desaparecer los propios consejos vecinales (COPACOS).

“Una cosa es lo que ustedes dicen y otra lo que está escrito. Lo que importa es lo que dice el documento y cómo va a impactar en nuestras colonias”, afirmó.

Foto: Especial

En respuesta, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo y la legisladora morenista, Cecilia Badillo, aseguraron que “la figura de COPACOS no desaparece”.

“Al contrario y como ya dijo la Jefa de Gobierno, se fortalecerán sus alcances”, señaló Bravo Espinosa.

Respecto al uso de suelo y desarrollo inmobiliario, lideres vecinales de Polanco y colonias cercanas, como Lomas, Lomas de Virreyes, Granada e Irrigación, conocida como “Nuevo Polanco, denunciaron que las reglas de uso de suelo y desarrollo inmobiliario ni siquiera se cumplen con la legislación vigente, por lo que dudan que un nuevo plan resuelva la situación.

Alberto Pérez Cano, representante del COPACO Polanco Reforma, señaló que en esa zona existen decenas de inmuebles que operan como hoteles, pese a que el uso de suelo no lo permite.

Los representantes de la Escandón demandron certeza para los colonos y aseguraron que “la Escandón se esta convirtiendo en el objeto de deseo de los desarrolladores, con anuencia de las autoridades”, por lo que dijo temer la expulsión de los pobladores originarios”.

Piden reiniciar el proceso

Durante la discusión, líderes vecinales votaron a mano alzada para que el documento sea retirado y vuelva a elaborarse con especialistas, universidades y organizaciones ciudadanas.

Jazmín Mondragón, representante vecinal de Irrigación, advirtió que el documento no ofrece herramientas reales para garantizar derechos urbanos.

Foto: Especial

“Si no se convierte en un sistema con obligaciones claras, participación vinculante y rendición de cuentas, este proyecto no va a pasar”, exclamó.

Legisladores prometen incluir todas las voces

Ante los reclamos, Xóchitl Bravo aseguró que el objetivo de los foros es escuchar las opiniones ciudadanas antes de discutir el plan en el legislativo.

Se va a escuchar a todos para construir un plan que garantice el desarrollo de la ciudad para los próximos 20 años”, dijo.

El representante del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Alejandro Peláez, recordó que la elaboración del PGD es una “obligación constitucional”.

“Este documento que está a discusión es y ha sido claramente establecido por la Constitución. Sin embargo, no es un documento definitivo. Es un borrador que se pone a la orden de la ciudadanía para su discusión. Por lo tanto, cualquier cosa que diga está sujeta a discusión”, concluyó.

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