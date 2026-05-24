Brugada inaugura tercera Utopía, “La Heroica” en Venustiano Carranza

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, inauguró la tercera Utopía de su administración, “La Heroica”, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Es la más grande de las que existen en la CDMX con una extensión de 100 mil metros cuadrados, una inversión de 266 millones de pesos, a la cual podrán acudir 100 mil beneficiarios.

"Y qué son las utopías? Son una nueva forma de relacionarnos con la ciudad, una integración sin precedentes de servicios que tradicionalmente estaban fragmentados y aislados. Las utopías son una revolución en el espacio público, son la materialización del derecho a la ciudad por el que se ha luchado y luchan millones de personas en todo el mundo", dijo Brugada en la inauguración.

En el evento estuvo acompañada por diputados locales y federales, así como el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, entre otros funcionarios.

Las utopías son fábricas de paz, escuelas de ciudadanía, son sin duda lo mejor del urbanismo social, del urbanismo feminista, del urbanismo de los cuidados, el urbanismo verde y del urbanismo de proximidad", dijo la jefa de Gobierno.

Y expresó que además de las actividades deportivas y culturales, en la Utopía “La Heroica” hay un Centro de Cuidados, hay comedor comunitario, lavandería, un espacio donde se enseña a los hombres a realizar todo tipo de tareas de cuidados: desde bañar y cambiar a los bebés, hasta cocinar una comida completa y equilibrada.

Y sobre el tema de cuidados, Brugada felicitó a los diputados del Congreso de la Ciudad de México que aprobaron la reforma constitucional en materia de cuidados y esta semana aprobaron el dictamen de la Ley del Sistema Público de Cuidados, que se llevará al pleno la próxima semana.

"Les agradezco a las diputadas y diputados porque sé que en los próximos días se estará sometiendo al pleno y se estará probando la iniciativa de ley de cuidados para la Ciudad de México", señaló Brugada.

Detalló que en la Utopía “La Heroica” están las casas de día, para los adultos mayores, centros de cuidado y desarrollo infantil.

“Acá una mujer de la Venustiano Carranza o de cualquier parte de la ciudad podrá venir, dejar sus niños en los centros de desarrollo infantil, traer su ropa para que se lave, traer sus recipientes para que se lleve la comida e irse a tomar su clase de natación o ir al spa que tenemos aquí, o tomar un rico masaje de relajación, apapachar a las que siempre nos han apapachado en esta sociedad", detalló.

Brugada recorrió todas esas áreas de la Utopía “La Heroica” junto con los funcionarios que la acompañaron.

Y durante la inauguración habló de la casa de la salud "con un conjunto de consultorios médicos de especialistas y también se cuenta con laboratorio clínico gratuito y también un centro de rehabilitación para personas con alguna situación física o discapacidad, rehabilitación física en una gran alberca adecuada, adaptada para las personas que necesitan rehabilitación. Esta utopía no le pide nada en rehabilitación a ningún hospital privado de la Ciudad de México".

Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo federal, expresó que la Utopía “La Heroica” permitirá a los niños y jóvenes de la zona incorporarse a clases de instrumentos, de ballet, natación y poder acceder a otra calidad de vida.

"Basta pensar que aquí en esta nueva Utopía, una niña de un barrio popular de Venustiano Carranza, tiene la oportunidad de bailar ballet todas las tardes y si le echa ganas, llegar a ser bailarina profesional y si prefiere, podría decidir tocar violín o tocar trompeta. Que un joven de la colonia 20 de noviembre le dedicará sus tardes a practicar box o a tomar clases de actuación o quizá prefiera practicar rugby o natación artística y encontrar en el deporte, comunidad y disciplina y alejarlo de los ambientes de violencia", afirmó.