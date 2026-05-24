Alcaldes serán aliados para construir la paz y la seguridad: Janecarlo Lozano

Al rendir protesta como presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, afirmó que los presidentes municipales del país serán aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir la paz y la seguridad.

“Y en esa ruta quiero expresar nuestro respaldo institucional a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. México vive un momento histórico de transformación profunda, cuente con los municipios.

“Estamos listos para acompañarla en este proceso. Cuente con las presidentas y presidentes municipales. Estamos comprometidos con la paz, con la seguridad, con la justicia social y con el bienestar de nuestro pueblo”, destacó el edil.

Excélsior

En su mensaje ante presidentes municipales de todo el país, Lozano Reynoso, indicó que bajo su gestión y sin importar diferencias partidistas, el municipalismo tendrá su etapa más fuerte y defenderá también la soberanía nacional.

“Quiero mandar un mensaje muy claro, que en México sí podemos construir acuerdos por encima de las diferencias.

“Estamos comprometidos con la seguridad social de nuestro pueblo, para hacer esfuerzos institucionales para seguir construyendo un país fuerte más y más soberano”, apuntó en medio de una ovación generalizada.

Durante el evento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada tomó protesta a Janecarlo Lozano y al nuevo cuerpo directivo de la CONAMM para el periodo 2026-2027.

El alcalde de Gustavo A. Madero fue electo por la mayoría de los integrantes de la conferencia que aglutina a los más de 2 mil 400 ediles de los municipios de toda la república mexicana.

“Voy a caminar los municipios con ustedes la voz, voy a alzar la voy con ustedes por mejores presupuestos, voy a emprender acciones con ustedes, voy a caminar el país con ustedes para aprender y a construir desde el colectivo”,

“Esta CONAMM tiene que convertirse en la voz más fuerte del municipalismo mexicano, una voz firme, respetuosa, institucional, pero que no deje de ser valiente, una voz que toque todas las puertas que haya que tocar”, expresó.

En el acto de toma de protesta estuvieron como invitados especiales los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa y Arístides Rodrigo Guerrero García, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.

Asimismo, asistieron el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el senador Alejandro Murat; el coordinador del Instituto para el Federalismo de la Secretaría de Gobernación, Armando Quintero; la Premio Nobel de la Paz, nacionalizada mexicana, Rigoberta Menchú Tum; y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, entre otros.