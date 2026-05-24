Denuncian que Fan Fest de Campo Marte no tiene programa de Protección Civil

La asociación vecinal La Voz de Polanco denunció este domingo en un comunicado presuntas irregularidades del festival “Campo Marte 26” y “México de Mis Sabores”, cuyo montaje iniciaría este lunes.

Por ello, exigió al juez Alan Arriola Padilla, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conceder la suspensión definitiva solicitada en el juicio de amparo indirecto 913/2026.

Entre las irregularidades que los vecinos argumentan está que el evento no contaba, al menos hasta el 12 de mayo, con Programa Especial de Protección Civil (PEPC).

“La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), mediante el oficio oficial SGIRPC/DGVC/0970/2026, de fecha 12 de mayo de 2026, ha confirmado formalmente que, tras realizar una búsqueda exhaustiva en su plataforma digital, no existe ningún registro ni trámite de Programa Especial de Protección Civil (PEPC) para el evento Campo Marte 26 Santander”, señaló la asociación.

En su comunicado, la agrupación sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Turismo federal entregaron el uso del Campo Marte, a título completamente gratuito, a una empresa privada de nombre The Mates Contents, S.A. de C.V.

“¿Bajo qué criterios de transparencia y combate a la corrupción el Gobierno Federal decide otorgar un espacio de seguridad nacional de forma gratuita para un negocio mercantil privado cuya sucesión corporativa y propiedad real se encuentran en el limbo por el reciente fallecimiento de su absoluto dueño? Este acto aparenta ser un desvío de poder y probablemente un acto de corrupción, pues viola de manera flagrante el artículo 134 de la Constitución, que obliga al Estado a buscar las mejores condiciones de contratación mediante licitaciones públicas transparentes, lo cual en el caso no se dio”, indicó en el comunicado María Teresa de las Rivas, presidenta de La Voz de Polanco.

Los vecinos también argumentaron que la zona se verá impactada por el arribo de más de 51 mil personas.

“El festival pretende albergar diariamente a 15 mil 500 personas hasta las 02:00 horas. Al mismo tiempo, en los recintos colindantes del Auditorio Nacional (aforo de 10 mil personas) y el Lunario (aforo de mil 200 personas) se llevarán a cabo eventos de afluencia masiva.

“Durante el periodo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, las coincidencias de eventos simultáneos generarán una concurrencia de entre 26 mil 700 y hasta 51 mil 200 personas por día en un solo nodo vial. El Campo Marte no cuenta con la infraestructura de estacionamiento público para absorber esta demanda, lo que saturará las áreas residenciales colindantes, multiplicará la presencia de franeleros y colapsará Paseo de la Reforma, Chivatito y Constituyentes”, señalaron.

Los inconformes informaron que, luego de ser diferida, la audiencia incidental se realizará el 28 de mayo, fecha en la que se decidirá la suspensión definitiva del festival comercial Campo Marte 26 Santander y del eje gastronómico México de Mis Sabores.