Atorones viales y retraso a usuarios, saldo de obras en L2 del Metro

Las obras en estaciones de la Línea 2 del Metro y la suspensión del servicio de trenes en el tramo Taxqueña a Pino Suárez causaron este domingo molestias a automovilistas y usuarios.

La colocación de estructuras en los costados de las estaciones superficiales de la Línea 2 se realizaron con grúas, por lo que fue necesario delimitar con dovelas de trafitambos plásticos dos carriles de Calzada de Tlalpan a la altura de las paradas del Metro.

Ello causó “embudos” viales y que los conductores tardaran varios minutos en cruzar la zona de obras, se observó durante un recorrido. Mientras tanto, para los usuarios del Metro la suspensión del servicio de trenes les generó retrasos. Algunos fueron sorprendidos por la falta de servicio.

Algunos usuarios fueron sorprendidos por la falta de servicio. Jonás López

No sabía que no había servicio y ya voy tarde”, dijo Omar Carmona, un usuario.

Se brindó servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Sin embargo, en estaciones intermedias como Ermita o Xola para los usuarios fue complicado abordar los autobuses que ya pasaban llenos procedentes de las terminales provisionales Pino Suárez o Taxqueña, se observó.

El servicio en la terminal Taxqueña y en las estaciones General Anaya, Ermita, Villa de Cortés, Xola, Viaducto y Chabacano, fue suspendido este domingo debido a obras de rehabilitación en el marco del mundial.

Mientras que la estación San Antonio Abad está fuera de servicio desde el 17 de marzo y hasta nuevo aviso. Y las estaciones Portales y Nativitas permanecen fuera de servicio desde el 30 de abril, el Sistema de Transporte Colectivo no ha informado fecha de reapertura.