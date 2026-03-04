Exigen que participen mínimo medio millón de capitalinos en PGD

Al menos el cinco por ciento de los capitalinos, es decir, alrededor de medio millón, deben participar y proponer en la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD), consideró el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad.

Por lo cual este miércoles entregaron una propuesta en el Gobierno de la Ciudad de México para que la consulta se amplíe un año y se pueda consultar a la mayor cantidad posible de los capitalinos.

Clara Brugada entregará al Congreso local el PGD, una vez que concluya la consulta y la integración de propuestas. Foto: Archivo/ Mateo Reyes.

Sí se puede

Mayela Delgadillo, integrante del frente, consideró que es muy factible reunir las opiniones de esa cantidad de personas porque en consultas de Presupuesto Participativo se ha alcanzado hasta un 13 por ciento de participación.

Con el documento más importante que va a regir nuestra vida en 20 años, creo que se puede”, consideró.

La ex diputada constituyente consideró que la actual consulta no ha abarcado la cantidad suficiente de ciudadanos e, incluso, en los foros gubernamentales han participado repetitivamente las mismas personas.

Ayer se llevó a cabo un foro de consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) entre legisladores y transportistas. Foto: Especial

“Que el objetivo de las consultas pública y la de los pueblos y barrios originarios debe ser, como mínimo, cinco por ciento de los ciudadanos haga propuestas fundamentadas y con información suficiente”, indica el documento que entregaron en Oficialía de Partes.

*bb