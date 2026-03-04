Exigen que participen mínimo medio millón de capitalinos en PGD
Alrededor de medio millón de capitalinos, deben participar y proponer en la consulta del Plan General de Desarrollo.
Al menos el cinco por ciento de los capitalinos, es decir, alrededor de medio millón, deben participar y proponer en la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD), consideró el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad.
Por lo cual este miércoles entregaron una propuesta en el Gobierno de la Ciudad de México para que la consulta se amplíe un año y se pueda consultar a la mayor cantidad posible de los capitalinos.
Sí se puede
Mayela Delgadillo, integrante del frente, consideró que es muy factible reunir las opiniones de esa cantidad de personas porque en consultas de Presupuesto Participativo se ha alcanzado hasta un 13 por ciento de participación.
Con el documento más importante que va a regir nuestra vida en 20 años, creo que se puede”, consideró.
La ex diputada constituyente consideró que la actual consulta no ha abarcado la cantidad suficiente de ciudadanos e, incluso, en los foros gubernamentales han participado repetitivamente las mismas personas.
“Que el objetivo de las consultas pública y la de los pueblos y barrios originarios debe ser, como mínimo, cinco por ciento de los ciudadanos haga propuestas fundamentadas y con información suficiente”, indica el documento que entregaron en Oficialía de Partes.
*bb