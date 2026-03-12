Afirman diputados de Morena que Copacos no va a desaparecer

Después de que organizaciones como Suma Urbana han advertido que el proyecto del Plan General de Desarrollo reduce facultades a los Copaco, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Brenda Ruiz, afirmó que no existen riesgos de que esta figura desaparezca.

En un foro con Copaco, Ruiz expuso que estos “no desaparecen. De hecho, comienza el registro para la nueva elección de estos (…) Nunca ha estado en el PGD la idea de que desaparezcan”, y consideró que ha habido mucha desinformación al respecto.

Y detalló que “el PGD es el eje rector de los instrumentos de planeación de la capital del país y, por ello, las observaciones y sugerencias que haga la ciudadanía son muy valiosas, pues permitirá enriquecer dicho instrumento”.

‘Asambleas vecinales’ en el proyecto del PGD

En contraste, la presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, la panista Olivia Garza, acudió al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) a solicitar formalmente que se elimine del proyecto del PGD la parte en la que se plantea sustituir a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) por asambleas vecinales.

La legisladora entregó un documento dirigido a la directora general del Instituto, Patricia Ramírez, en el que advierte que dicha propuesta se encuentra en la página 36 del proyecto, dentro del eje “Democrática, de Libertades y Acceso a la Justicia”, donde se plantea rediseñar el modelo de representación comunitaria para transitar de las Copaco hacia la conformación de asambleas vecinales.

Garza aseguró que, aunque autoridades del gobierno capitalino han señalado públicamente que no se plantea la desaparición de las Copaco, el propio documento del PGD establece una meta de “transitar” hacia otro modelo de representación comunitaria.

Si revisamos el significado de las palabras que aparecen en el documento, el término ‘transitar’, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, significa ‘ir o pasar de un punto a otro por vías o parajes públicos’. Es decir, el propio texto plantea pasar del modelo de Copaco a otro distinto”, explicó.

Destacó que, aunque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha señalado públicamente que no se eliminarán las Copaco, es necesario que esto quede plenamente reflejado en el documento oficial.

*mvg*