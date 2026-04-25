Suspenden Zocalito de las Infancias por contingencia ambiental

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se suspenden las actividades programadas para la tarde de este sábado en el Zocalito de las Infancias, luego de la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El festival, instalado en el Zócalo capitalino con motivo del Día de la Niñez, contempla más de 100 actividades recreativas, culturales y deportivas para niñas, niños y sus familias.

A través de sus redes sociales, la administración capitalina dio a conocer la medida y precisó que la suspensión aplica para la tarde de este sábado 25 de abril.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

“Se activa Fase 1 de Contingencia Ambiental, por tal motivo se suspenden las actividades de #ZocalitoDeLasInfancias para el día de hoy, sábado 25 de abril del 2026”, señaló el gobierno local.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia a las 15:00 horas, luego de que a las 14:00 horas se registró una concentración máxima de ozono de 163 partes por billón (ppb) en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Ello, debido a la persistencia de un sistema de circulación anticiclónica que ha mantenido su influencia en el centro del país durante los últimos cuatro días y este sábado incrementó su intensidad, generando una fuerte estabilidad atmosférica.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Se sumó una intensa radiación solar y la baja ventilación en el Valle de México, favoreciendo la acumulación de contaminantes precursores de ozono.

En atención a la prohibición de actividades al aire libre, para proteger la salud de la población, el gobierno capitalino ordenó la suspensión de las actividades vespertinas del Zocalito de las Infancias.

Además, se recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la programación del festival y seguir las medidas preventivas ante la mala calidad del aire.

Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

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