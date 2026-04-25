Capturan a sujeto por asesinar a sobrino de 6 meses y a su madre

Un sujeto mató a su madre, una mujer de 52 años y a su sobrino, un bebé de apenas siete meses, en una vecindad ubicada en la colonia Martín Carrera, alcaldía Gustavo A. Madero.

En los hechos también resultó lesionada otra mujer, de 28 años de edad, madre del menor fallecido e hija de la víctima mortal.

El presunto agresor fue detenido en el lugar del ataque.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al sitio tras recibir un llamado de emergencia, por una persona herida con arma blanca.

Agresor se autolesionó

Al ingresar al inmueble, los uniformados localizaron en uno de los pasillos a una mujer lesionada, quien les informó que su bebé y su madre habían sido atacados, señaló como responsable a su propio hermano.

Con esa información, los policías se dirigieron a un departamento del predio, donde encontraron a un hombre con un cuchillo en la mano, autolesionándose.

A un costado se hallaba una mujer tirada con diversas heridas, mientras que cerca del baño estaba el menor, también lesionado.

De inmediato, los oficiales sometieron al sujeto y solicitaron apoyo de servicios de emergencia para atender a las víctimas.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la mujer, de aproximadamente 52 años, y el bebé ya no contaban con signos vitales, ambos a consecuencia de múltiples heridas provocadas con arma blanca.

Detenido había consumido drogas

En tanto, la joven de 28 años fue trasladada al Hospital General de La Villa.

El detenido presentaba una herida en el cuello, por lo que también trasladado, bajo custodia policial, al mismo hospital que su hermana, donde quedó internado.

Según versiones recabadas por las autoridades, el hombre declaró que se encontraba consumiendo drogas cuando inició una discusión con su madre.

Señaló que durante el altercado tomó un cuchillo y la atacó.

Posteriormente, su hermana intentó intervenir y también fue lesionada, al igual que el bebé que se encontraba sobre una cama.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) investiga el caso para determinar la situación jurídica del detenido.

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