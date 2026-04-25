Fotos: Pasión por el futbol inunda Calzada de Tlalpan con murales
Los murales se han pintado en fachadas, bardas, establecimientos mercantiles o mobiliario urbano
Decenas de murales con temática futbolera se han pintado a lo largo de Calzada de Tlalpan como parte del Mundial.
Varios de ellos tienen a personajes famosos del fútbol, como exjugadores históricos o jugadoras y arbitras de la actualidad.
Además, como es característico de la presente administración del gobierno capitalino, se plasmaron ajolotes caracterizados como porteros o jugadores, como se pudo observar en un recorrido.
En los murales se plasmaron jugadoras como la estadounidense Megan Rapinoe, el portero paraguayo José Luis Chilavert, el centrocampista francés N’Golo Kanté, el portero mexicano Jorge Campos o la arbitra internacional mexicana que participará en el Mundial 2026, Katya Itzel García.
Las obras forman parte de la campaña La Pelota Vuelve a Casa.
Durante un recorrido se observó que los murales se han pintado en fachadas, bardas, establecimientos mercantiles o mobiliario urbano.
También se detectó que algunos murales, recientemente creados, ya fueron vandalizados por grafiteros.
*DRR*