Pasajeros se hacen “nudos” por obras en Metro Chabacano

Las obras de rehabilitación de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro provoca aglomeraciones de usuarios que transbordan hacía las líneas 8 y 9.

Los cierres de pasillos por los trabajos de remodelación de cara al Mundial, provoca que los usuarios tengan poco espacio para desplazarse y constantemente se topan de frente y se estorban unos a otros.

Los pasajeros temen que pueda provocarse un incidente por aglomeración.

Foto: Jonás López | Excélsior

Hay un relajo, no se puede pasar y es riesgoso”, dijo Ximena Ortega, una usuaria.

El problema se acentúa debido a que diferentes espacios de la estación se ocupan para el almacenamiento de materiales de construcción.

En la zona no hay personal del Sistema de Transporte Colectivo, de la Secretaría de Movilidad, del Gobierno de la Ciudad de México o policías que ayuden a los usuarios a avanzar con orden y mitigar riesgos, se observó en un recorrido realizado cerca de las 14:00 horas.

Foto: Jonás López | Excélsior

Tampoco hay señalamientos suficientes, al grado de que comerciantes de la estación han tenido que improvisar carteles para orientar a los usuarios.

Los pusimos porque nos preguntaban a cada rato como ir a la Línea 9 o a la 8 y pues mejor pusimos un cartón”, dijo un comerciante.

Los sábados, la estación Chabacano aumenta su afluencia debido a que dentro y fuera de ella se ejerce el comercio en la modalidad "neni", es decir, decenas de personas, principalmente mujeres, utilizan la estación como punto de encuentro para entregar pedidos de mercancías.

Foto: Jonás López | Excélsior

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