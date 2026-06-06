Comienzan a reparar megafuga de agua potable en Iztapalapa

Personal especializado de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) inició los trabajos de la reparación de la fuga de agua potable localizada en Anillo Periférico esquina con avenida Revolución Social, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, originada el mediodía del sábado y que generó la pérdida de miles de litros de agua.

Para los trabajos se colocará una manga para sellar la tubería de 12 pulgadas (30 centímetros) que se fracturó y que provocó que el agua corriera por la vialidad. En la zona continuaba hasta las 20:00 horas el desalojo de agua, para restablecer la circulación vehicular, informó la Segiagua.

La dependencia aseguró que el suministro para los colonos no se ha visto afectado; sin embargo, se mantendrá una baja presión, durante las labores de rehabilitación.

Foto: Especial

En la zona permanecen cuadrillas de reparación de fugas, equipos hidroneumáticos, retroexcavadora y unidades tormenta.

Además de la atención directa a habitantes de la colonia Vicente Guerrero, mediante facilitadores de la Segiagua.

La dependencia llamó a los vecinos a reportar cualquier anomalía en el servicio a través de la Línea del Agua H20 y al *426. Los avances de las labores en la tubería afectada se actualizarán a través de las redes sociales de la dependencia.

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Se trata de la tercera megafuga de agua que se registra en el último mes en la alcaldía Iztapalapa; la primera ocurrió el 13 de mayo, al fracturarse un ducto de 48 pulgadas en la intersección de Avenida Tláhuac y 5 de Mayo, en la colonia Los Reyes Culhuacán, con más de 40 viviendas y comercios inundados, aunado a la formación de un socavón en la zona.

La segunda se registró el 30 de mayo, en Calzada Ermita Iztapalapa y Emiliano Zapata, colonia Santa Cruz Meyehualco, donde el agua ingresó a viviendas y negocios, ocasionando afectaciones a vecinos y comerciantes.