Concluye reparación de megafuga que inundó calles de Iztapalapa

Luego de más de dos días de labores ininterrumpidas, concluyeron los trabajos de reparación de la fuga de agua registrada en Iztapalapa, la cual convirtió calles de la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán en verdaderos ríos y provocó inundaciones en al menos 40 viviendas y comercios.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó la noche del viernes que quedó reparada la tubería de 48 pulgadas del ducto que conecta el Rebombeo Cerro de la Estrella con el Tanque Cerro de la Estrella, misma que se fracturó a la altura de la calle 5 de Mayo, casi esquina con Camino a Los Reyes.

Foto: Especial

La dependencia detalló que, tras concluir la reparación, iniciaron los trabajos de relleno de la excavación y compactación del terreno. Posteriormente, se llevará a cabo la reposición de la carpeta asfáltica para restituir las condiciones de la vialidad.

Con el término de las maniobras, en algunas zonas los vecinos comenzaron a recibir nuevamente el servicio de agua potable a través de la red. La Segiagua indicó que el suministro se restablecerá de manera gradual conforme avance el proceso de recarga del sistema de distribución.

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Mientras concluyen las acciones y se normaliza por completo el abastecimiento, la dependencia mantendrá el apoyo a la población mediante la entrega de garrafones de Agua Bienestar y el suministro de agua a través de pipas.

Los habitantes afectados podrán solicitar gratuitamente estos apoyos en el Centro de Mando y Atención Ciudadana, instalado sobre la calle Tenochtitlán.

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