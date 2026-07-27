Disminuye percepción de inseguridad en la alcaldía Cuauhtémoc por tercer trimestre consecutivo

La percepción de inseguridad en la Alcaldía Cuauhtémoc registró una reducción de 6.7 puntos porcentuales al pasar de 59.1 a 52.4 por ciento entre diciembre de 2025 y junio de 2026, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este resultado, la demarcación hila tres trimestres consecutivos con descensos en este indicador a partir de la implementación de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para desplegar patrullajes estratégicos y recuperar el espacio público en las 33 colonias.

Durante el periodo evaluado por el organismo estatutario, el programa de seguridad derivó en la remisión ante el Juez Cívico de 289 personas por apartar lugares en la vía pública y 26 por tirar basura, a la par de desplegar operativos para inhibir el robo de autopartes y reparar luminarias.

Rojo de la Vega afirmó que las acciones reflejan el trabajo permanente de proximidad y prevención en coordinación con la Policía Auxiliar y la Dirección General de Seguridad Ciudadana para atender las demandas de los habitantes.

La administración local ratificó que continuará reforzando la presencia operativa en corredores comerciales, parques y zonas de mayor incidencia.