Matan a balazos a hombre en Plaza Santo Domingo; otros dos resultan heridos
Un hombre fue asesinado a balazos en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, a unas tres cuadras del Zócalo, mientras que otros dos resultaron heridos en los hechos
Una persona muerta y dos heridas fue el saldo de una agresión directa a balazos en el Centro Histórico, de la Ciudad de México.
Los hechos ocurrieron en la Plaza Santo Domingo ubicada en las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
El ataque ocurrió a unas tres cuadras del Zócalo capitalino.
La víctima mortal fue un hombre de 42 años y los heridos otros dos hombres de 39 años.
Policías de la SSC tomaron conocimiento de un hombre de 42 años que perdió la vida, y dos de 39 años que resultaron lesionados debido a una agresión directa con disparos de arma de fuego, en la esquina de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc”, reportó la dependencia.
Los lesionados fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada.
Mientras que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.
La SSC informó que ya hacía seguimiento en las cámaras de seguridad.