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Matan a balazos a hombre en Plaza Santo Domingo; otros dos resultan heridos

Un hombre fue asesinado a balazos en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, a unas tres cuadras del Zócalo, mientras que otros dos resultaron heridos en los hechos

Por: Jonás López

La víctima mortal del ataque en el Centro Histórico fue un hombre de 42 años y los heridos otros dos hombres de 39 años.
La víctima mortal del ataque en el Centro Histórico fue un hombre de 42 años y los heridos otros dos hombres de 39 años.Foto: Especial

Una persona muerta y dos heridas fue el saldo de una agresión directa a balazos en el Centro Histórico, de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Santo Domingo ubicada en las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El ataque ocurrió a unas tres cuadras del Zócalo capitalino.

La víctima mortal fue un hombre de 42 años y los heridos otros dos hombres de 39 años.

Policías en calles del Centro Histórico donde un hombre fue asesinado a balazos
Policías en calles del Centro Histórico donde un hombre fue asesinado a balazosFoto: Especial

Policías de la SSC tomaron conocimiento de un hombre de 42 años que perdió la vida, y dos de 39 años que resultaron lesionados debido a una agresión directa con disparos de arma de fuego, en la esquina de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc”, reportó la dependencia.

Calles del Centro Histórico
Policías en calles del Centro Histórico donde un hombre fue asesinado a balazosFoto: Especial

Los lesionados fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada.

Mientras que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

La SSC informó que ya hacía seguimiento en las cámaras de seguridad.

Se da seguimiento a través de un cerco virtual, a los tripulantes de una motocicleta señalados como posibles responsables”, indicó.

Sujetos que viajan en una motocicleta por calles del Centro Histórico
Sujetos que viajan en una motocicleta por calles del Centro HistóricoFoto: Especial

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