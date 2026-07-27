Matan a balazos a hombre en Plaza Santo Domingo; otros dos resultan heridos

Una persona muerta y dos heridas fue el saldo de una agresión directa a balazos en el Centro Histórico, de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Santo Domingo ubicada en las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El ataque ocurrió a unas tres cuadras del Zócalo capitalino.

La víctima mortal fue un hombre de 42 años y los heridos otros dos hombres de 39 años.

Policías en calles del Centro Histórico donde un hombre fue asesinado a balazos Foto: Especial

Policías de la SSC tomaron conocimiento de un hombre de 42 años que perdió la vida, y dos de 39 años que resultaron lesionados debido a una agresión directa con disparos de arma de fuego, en la esquina de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc”, reportó la dependencia.

Policías en calles del Centro Histórico donde un hombre fue asesinado a balazos Foto: Especial

Los lesionados fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada.

Mientras que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

La SSC informó que ya hacía seguimiento en las cámaras de seguridad.

Se da seguimiento a través de un cerco virtual, a los tripulantes de una motocicleta señalados como posibles responsables”, indicó.