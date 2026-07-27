Incendio consume bodega en el Centro Histórico de la CDMX 

La noche de este lunes se registró un fuerte incendio en un edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Servicios de emergencia acudieron al cruce de las calles de República de Uruguay e Isabel la Católica en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al lugar llegaron los bomberos capitalinos, quienes sofocaron el incendio.

Mientras que elementos de Protección Civil y de la policía capitalina resguardaron la zona.

Los Bomberos informaron que el fuego se originó en una bodega, en el tercer piso del edificio, donde se almacenaban bolsas, plásticos y maletas de viaje.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas, ni víctimas fatales por el incendio.

Sin embargo, fueron evacuados trabajadores y habitantes de los inmuebles aledaños.