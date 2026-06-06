Nueva megafuga en Iztapalapa provoca desperdicio de miles de litros de agua

Una nueva fuga de agua potable, registrada la tarde de este sábado en la alcaldía Iztapalapa, provoca la pérdida de miles de litros del líquido. Se trata de la tercera megafuga de agua que se el registra en los últimos 30 días, en la alcaldía gobernada por Aleida Alavez, con afectaciones a decenas de familias.

La emergencia se registra sobre Anillo Periférico y Revolución Social, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, donde una tubería de 12 pulgadas sufrió una ruptura, lo que generó una fuerte corriente de agua que se extiende sobre la vía pública.

Electos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de las secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de Protección Civil acudieron al sitio para controlar la fuga y realizar las reparaciones correspondientes.

Con este caso, suman tres fugas de gran magnitud registradas en Iztapalapa entre el 6 de mayo y el 7 de junio Foto: Especial

Los bomberos y elementos de Segiagua llevaron a cabo la apertura de accesorios hidráulicos, para disminuir la presión en la red y mitigar la acumulación de agua en la zona.

De acuerdo con Protección Civil, hasta el momento no se reportan afectaciones en viviendas ni establecimientos comerciales cercanos, aunque el incidente provoca complicaciones momentáneas para la circulación vehicular.

Con este caso, suman tres fugas de gran magnitud registradas en Iztapalapa entre el 6 de mayo y el 7 de junio.

El 13 de mayo se registró la ruptura de un ducto de 48 pulgadas en la intersección de Avenida Tláhuac y 5 de Mayo, en la colonia Los Reyes Culhuacán. El incidente provocó severas inundaciones en más de 40 viviendas y comercios y la formación de un socavón de grandes dimensiones.

Con este caso, suman tres fugas de gran magnitud registradas en Iztapalapa entre el 6 de mayo y el 7 de junio Foto: Especial

Posteriormente, el 30 de mayo, una nueva megafuga ocurrió en Calzada Ermita Iztapalapa y Emiliano Zapata, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, donde el agua ingresó a viviendas y negocios, ocasionando afectaciones a vecinos y comerciantes.

A estos eventos se suma ahora la ruptura de la tubería de 12 pulgadas en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, evidenciando una serie de fallas en la red hidráulica de la alcaldía.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, ha atribuido estos incidentes al envejecimiento de la infraestructura, señalando que gran parte de las redes de agua y drenaje de la demarcación tienen varias décadas de antigüedad y requieren inversiones para su renovación.