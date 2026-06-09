Comerciantes del Centro Histórico impiden plantón de normalistas

Comerciantes del Centro Histórico impidieron este martes que presuntos estudiantes normalistas de Ayotzinapa se instalaran en las calles de República de Colombia y República de Brasil, con el propósito de sumarse al plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el primer cuadro de la Ciudad de México.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo varios jóvenes, con el rostro cubierto, son perseguidos por personas que presuntamente forman parte del comercio establecido en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo.

En otra grabación, también difundida en redes sociales, se observa a comerciantes intentando impedir que, presuntos normalistas y maestros disidentes, abordaran un autobús de transporte federal de pasajeros, aparentemente con destino a la zona del Estadio Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles República de Brasil y República de Argentina, donde se registraron empujones, gritos y algunos forcejeos entre ambos grupos.

De acuerdo con autoridades capitalinas, la confrontación no pasó a mayores.

Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), donde autoridades presentaron un balance de las movilizaciones del magisterio disidente registradas este martes y a pregunta de Excélsior, ni el secretario de seguridad, Pablo Vázquez Camacho, ni el secretario de Gobierno, César Cravioto, confirmaron la participación de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en estos hechos.

En los últimos días, el sector comercial de la zona centro de la ciudad ha demandado a las autoridades retirar el plantón de la CNTE, debido a que impide la llegada de clientes, lo que les ha dejado pérdidas millonarias y temen se agudicen durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.